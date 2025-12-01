मामला गंभीर है! बार-बार बुलाने पर भी जीत के जश्न में शामिल नहीं हुए विराट कोहली

संक्षेप: टीम इंडिया की जीत के बाद होटल में जश्न मन रहा था। कप्तान केएल राहुल केट काट रहे थे। तमाम खिलाड़ी जुटे हुए थे। तभी विराट कोहली खुद में मगन वहां से गुजरते हैं और जश्न में शामिल नहीं होते। बार-बार उन्हें पुकारा भी गया लेकिन वह अनसुना करके चल दिए।

दक्षिण अफ्रीका जब से भारत के दौरे पर आई है, इंडियन ड्रेसिंग रूम में जश्न की जगह लटके और बुझे चेहरों ने ले ली थी। घर में ही दोनों टेस्ट में टीम इंडिया को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। लेकिन ओडीआई सीरीज शुरू होते ही जैसे वक्त बदल गया। विराट कोहली, रोहित शर्मा और कप्तान केएल राहुल की शानदार पारियों और उसके बाद कुलदीप यादव और हर्षित राणा की शानदार गेंदबाजी से भारत ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से शिकस्त दी। लंबे वक्त बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम में जश्न का संयोग बना लेकिन लगता है कि अंदरखाने माहौल तनावपूर्ण है।

सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल टीम इंडिया की जीत के बाद होटल में जश्न मन रहा था। कप्तान केएल राहुल केट काट रहे थे। तमाम खिलाड़ी जुटे हुए थे। तभी विराट कोहली खुद में मगन वहां से गुजरते हैं और जश्न में शामिल नहीं होते। बार-बार उन्हें पुकारा भी गया लेकिन वह अनसुना करके चल दिए। उधर मैच के बाद रोहित शर्मा और गौतम गंभीर में बातचीत के विजुअल भी वायरल हैं। सवाल उठ रहा कि इंडियन ड्रेसिंग रूम में सब ठीक तो है।

मैच खत्म होने के बाद भारतीय टीम अपने होटल लौट आई थी। शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में वनडे सीरीज में कप्तानी कर रहे केएल राहुल जीत का जश्न मनाने के लिए केक काट रहे होते हैं। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है।

जश्न चल रहा है। केक काटने की तैयारी हो रही है। तभी प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए विराट कोहली लॉबी में दाखिल होते दिखते हैं। वह केएल राहुल को केक काटते हुए देखते हैं लेकिन वह न रुकते हैं और न जश्न में शामिल होते हैं। वह अपनी ही धुन में मगन उसी चाल से आगे बढ़ जाते हैं जबकि उन्हें बार-बार आवाज दी जाती है- विराट सर, विराट सर। कोहली सीधे एलिवेटर की तरफ बढ़ जाते हैं।

गौतम गंभीर और रोहित शर्मा में गंभीर चर्चा इस बीच भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा लॉबी एरिया में बैठे हुए कुछ गहन चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले दोनों ड्रेसिंग रूम में भारत की जीत के बाद बातचीत करते दिख रहे थे और उसमें बैटिंग कोच सितांशु कोटक भी शामिल थे।

सोशल मीडिया पर एक और क्लिप वायरल है। भारत की जीत के बाद का क्लिप है। विराट कोहली सीढ़ियां चढ़कर ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हैं। कांच के उस पार गौतम गंभीर दिख रहे हैं लेकिन उनके नजदीक जान पर कोहली अपने मोबाइल फोन में व्यस्त हो जाते हैं। गंभीर उन्हें देख रहे होते हैं लेकिन ऐसा लग रहा कि किंग कोहली उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करके आगे बढ़ जा रहे हैं।

विराट कोहली-रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच सब ठीक नहीं? सोशल मीडिया पर ये क्लिप ऐसे वक्त वायरल हो रहे हैं जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा कि कोहली-रोहित और टीम मैनेजमेंट में सब ठीक नहीं चल रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित शर्मा और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर में बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती। इसी तरह विराट कोहली और गौतम गंभीर में भी कोई खास बातचीत नहीं होती। एक कोच और एक पूर्व कप्तान और खिलाड़ी के बीच जैसे बातचीत होनी चाहिए, वैसी तो बिल्कुल नहीं।