भारतीय टीम का इस सोच ने किया बंटाधार, अनिल कुंबले खुलकर बोले; डेल स्टेन ने बताया क्या भारी पड़ा?
भारतीय टीम का इस सोच ने किया बंटाधार, अनिल कुंबले खुलकर बोले; डेल स्टेन ने बताया क्या भारी पड़ा?

संक्षेप:

भारतीय टीम गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में बुरी तरह फ्लॉप रही। अनिल कुंबले ने खुलकर बल्लेबाजों के रवैये की आलोचना की है। वहीं, डेल स्टेन ने बताया भारत को क्या भारी पड़ा?

Mon, 24 Nov 2025 11:00 PMMd.Akram गुवाहाटी, भाषा
महान स्पिनर अनिल कुंबले ने गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत के 288 रन से पिछड़ने के बाद भारतीय बल्लेबाजों के रवैये की आलोचना की जबकि तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने लगातार तीसरे दिन दबदबा बनाने वाली अपनी टीम की तारीफ की। भारतीय टीम दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन दूसरी पारी में 201 रन पर आउट हो गई। छह फुट आठ इंच लंबे मार्को यानसेन ने 93 रन बनाने के बाद 48 रन देकर छह विकेट चटकाए।

कुंबले ने जियो स्टार से कहा, ‘‘मुझे लगता है कि भारत की बल्लेबाजी काफी खराब थी। टेस्ट क्रिकेट के लिए जरूरी जज्बा और संयम नहीं था। कुछ अच्छी गेंदें फेंकी गईं लेकिन बल्लेबाज कठिन स्पैल के लिए तैयार नहीं थे।’’ पहला टेस्ट जीत चुके दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाए थे। कुंबले ने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि जल्दी लक्ष्य का पीछा करने की ही सोच थी जो टेस्ट मैच में अवास्तविक है। इतने बड़े स्कोर तक धीरे-धीरे ही पहुंचा जाता है। भारत ने उस तरह का जज्बा ही नहीं दिखाया।’’

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज स्टेन ने कहा कि ऐसा कम ही होता है कि विदेशी टीम भारत में तीन दिन तक दबदबा बनाए रखे। उन्होंने कहा, ‘‘यह कम ही देखने को मिलता है कि भारत में विदेशी टीम का इस तरह लगातार तीन दिन दबदबा रहे। गुवाहाटी में उनकी रणनीति और उस पर अमल करने का तरीका भारतीयों पर भारी पड़ा।’’

भारत का स्कोर एक समय एक विकेट पर 95 रन था लेकिन इसके बाद उसने 27 रन के अंदर छह विकेट गंवा दिए। पिच से कभी कभार उछाल और थोड़ा टर्न मिल रहा है पर वह अभी भी बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है लेकिन अधिकतर भारतीय बल्लेबाजों ने गलत शॉट खेल कर अपने विकेट इनाम दिए। इनमें मुख्य रूप से साई सुदर्शन (15), ध्रुव जुरेल (0) और कप्तान ऋषभ पंत (7) शामिल हैं।

दक्षिण अफ्रीका ने भारत को फॉलोऑन देने की बजाय दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना उचित समझा। उसने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 26 रन बनाए और उसकी कुल बढ़त 314 रन की हो गई है। खराब रोशनी के कारण जब तीसरे दिन का खेल समाप्त घोषित किया गया तब एडेन मार्क्रम 12 और रयान रिकलेटन 13 रन पर खेल रहे थे।

Anil Kumble India Vs South Africa
