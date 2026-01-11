Cricket Logo
ऐसा लग रहा है यूनिवर्सिटी का मैच स्कूल से करा दिया है; IND Vs NZ मैच पर आकाश चोपड़ा का बड़ा बयान

संक्षेप:

आकाश चोपड़ा आज के मैच में जियो हॉटस्टार में हिंदी कमेंट्री पैनल का प्रमुख हिस्सा हैं। मैच की शुरुआत में जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिलाड़ियों के अनुभव की तुलना का एक टेबल सामने आया तब आकाश चोपड़ा ने कहा कि इन आंकड़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी का मैच स्कूल से करा दिया गया है।

Jan 11, 2026 03:32 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली तीन वनडे मैचों की शृंखला का पहला मैच आज वडोदरा में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। हालांकि, न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार शुरुआत की है और टीम ने 20 ओवर तक 5 की इकोनॉमी के साथ 100 से अधिक रन बना लिए हैं और खास बात यह है कि कोई विकेट भी नहीं खोया है।

भारत के मुकाबले न्यूजीलैंड की टीम इन-एक्सपीरियंस है। ऐसे में पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंट्रेटर आकाश चोपड़ा ने न्यूजीलैंड टीम की चुटकी ली है। उन्होंने न्यूजीलैंड और भारत के टीम में अनुभव के अंतर को देखते हुए एक बड़ा बयान दिया है। आकाश चोपड़ा आज के मैच में जियो हॉटस्टार में हिंदी कमेंट्री पैनल का प्रमुख हिस्सा हैं। वे इरफान पठान और अनंत त्यागी के साथ कमेंट्री कर रहे हैं। मैच की शुरुआत में जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिलाड़ियों के अनुभव की तुलना का एक टेबल सामने आया तब आकाश चोपड़ा ने कहा कि इन आंकड़ों को देखते हुए "ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी का मैच स्कूल से करा दिया गया है।" आकाश चोपड़ा ने अपने बयान में भारतीय टीम को यूनिवर्सिटी कहा और न्यूजीलैंड की टीम को स्कूल की टीम बताया।

आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली और रोहित शर्मा पर भी बयान दिया। कमेंट्री के दौरान चोपड़ा ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अपने आप में एक विश्वविद्यालय हैं। विराट कोहली को छोड़ दीजिए न्यूजीलैंड के पूरे खिलाड़ियों के उतने भी रन नहीं हैं, जितने रोहित शर्मा ने अपने करियर में बनाए हैं।

बता दें कि भारतीय टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जड़ेजा जैसा बेहद अनुभवी खिलाड़ी हैं, वहीं लोकेश राहुल, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों ने भी भारतीय टीम में अपने आपको स्थापित कर लिया है। वहीं, न्यूजीलैंड के टीम में डैरिल मिचेल, विल यंग आदि काइल जैमिसन जैसे खिलाड़ियों के अलावा पूरी टीम नई और यंग है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
