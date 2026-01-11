ऐसा लग रहा है यूनिवर्सिटी का मैच स्कूल से करा दिया है; IND Vs NZ मैच पर आकाश चोपड़ा का बड़ा बयान
आकाश चोपड़ा आज के मैच में जियो हॉटस्टार में हिंदी कमेंट्री पैनल का प्रमुख हिस्सा हैं। मैच की शुरुआत में जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिलाड़ियों के अनुभव की तुलना का एक टेबल सामने आया तब आकाश चोपड़ा ने कहा कि इन आंकड़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी का मैच स्कूल से करा दिया गया है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली तीन वनडे मैचों की शृंखला का पहला मैच आज वडोदरा में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। हालांकि, न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार शुरुआत की है और टीम ने 20 ओवर तक 5 की इकोनॉमी के साथ 100 से अधिक रन बना लिए हैं और खास बात यह है कि कोई विकेट भी नहीं खोया है।
भारत के मुकाबले न्यूजीलैंड की टीम इन-एक्सपीरियंस है। ऐसे में पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंट्रेटर आकाश चोपड़ा ने न्यूजीलैंड टीम की चुटकी ली है। उन्होंने न्यूजीलैंड और भारत के टीम में अनुभव के अंतर को देखते हुए एक बड़ा बयान दिया है। आकाश चोपड़ा आज के मैच में जियो हॉटस्टार में हिंदी कमेंट्री पैनल का प्रमुख हिस्सा हैं। वे इरफान पठान और अनंत त्यागी के साथ कमेंट्री कर रहे हैं। मैच की शुरुआत में जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिलाड़ियों के अनुभव की तुलना का एक टेबल सामने आया तब आकाश चोपड़ा ने कहा कि इन आंकड़ों को देखते हुए "ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी का मैच स्कूल से करा दिया गया है।" आकाश चोपड़ा ने अपने बयान में भारतीय टीम को यूनिवर्सिटी कहा और न्यूजीलैंड की टीम को स्कूल की टीम बताया।
आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली और रोहित शर्मा पर भी बयान दिया। कमेंट्री के दौरान चोपड़ा ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अपने आप में एक विश्वविद्यालय हैं। विराट कोहली को छोड़ दीजिए न्यूजीलैंड के पूरे खिलाड़ियों के उतने भी रन नहीं हैं, जितने रोहित शर्मा ने अपने करियर में बनाए हैं।
बता दें कि भारतीय टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जड़ेजा जैसा बेहद अनुभवी खिलाड़ी हैं, वहीं लोकेश राहुल, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों ने भी भारतीय टीम में अपने आपको स्थापित कर लिया है। वहीं, न्यूजीलैंड के टीम में डैरिल मिचेल, विल यंग आदि काइल जैमिसन जैसे खिलाड़ियों के अलावा पूरी टीम नई और यंग है।