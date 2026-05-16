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गौतम गंभीर ने उठाए थे टीम में 'सुपरस्टार कल्चर' पर सवाल, मगर राहुल द्रविड़ ने दिया मुंहतोड़ जवाब

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राहुल द्रविड़ ने सीधे और साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी भारतीय क्रिकेट टीम में सुपरस्टार बिना परफॉर्मेंस के नहीं बना है। गौतम गंभीर इस स्टार कल्चर को खत्म करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत वे कर चुके हैं। 

गौतम गंभीर ने उठाए थे टीम में 'सुपरस्टार कल्चर' पर सवाल, मगर राहुल द्रविड़ ने दिया मुंहतोड़ जवाब

टीम इंडिया के वर्तमान हेड कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम से सुपरस्टार कल्चर खत्म करने की बात कही थी। टीम इंडिया के हेड कोच बनने के कुछ ही समय के बाद उन्होंने कहा था कि भारतीय टीम में वे जब तक हेड कोच के तौर पर हैं, वहां किसी की निजी उपलब्धियों को सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा, बल्कि टीम की जीत या ट्रॉफी जीतने को सेलिब्रेट किया जाएगा। इस पर अब उनसे पहले टीम इंडिया के कोच रहे राहुल द्रविड़ ने बयान दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी बिना परफॉर्मेंस के सुपरस्टार नहीं बनता है।

विज्डन के पॉडकास्ट में राहुल द्रविड़ से पूछा गया कि टीम इंडिया के मौजूदा कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम से सुपरस्टार कल्चर खत्म करने की बात कही थी और उन्होंने यह भी कहा था कि भारत अब किसी की व्यक्तिगत प्रदर्शन को सेलिब्रेट नहीं करेगा, बल्कि ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाएगा? इस पर राहुल द्रविड़ ने कहा, "खैर, मुझे लगता है कि इंडिया में कई तरह से, हर स्पोर्ट को अपने हीरोज की जरूरत होती है और मुझे नहीं लगता कि लोग बिना परफॉर्मेंस के हीरो बनते हैं।"

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पूर्व कप्तान ने आगे कहा, "आप किसी देश की कल्पना को तब तक नहीं पकड़ सकते, जब तक आप परफ़ॉर्मेंस नहीं देते, खासकर इंडिया में, जहां आप जानते हैं कि आपको अपने काम के लिए बहुत तारीफ मिलती है, लेकिन आपको बहुत सारे बड़े बैट्समैन भी मिलते हैं, वहां बहुत स्क्रूटनी होती है, आप पर भी बहुत फ़ोकस होता है, इसलिए इंडिया में लेजेंड या सुपरस्टार बनने का मतलब है कि आपने बहुत सी चीजें सही की हैं और उसके ज़रिए आपने अपनी टीम को जीतने में भी मदद की है।"

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि भारत इस खेल में बहुत ज्यादा सफल हो गया है। मुझे लगता है कि आप जानते हैं, खासकर व्हाइट बॉल क्रिकेट में, पिछले 10-15 सालों में, मेरा मतलब है 2011 वर्ल्ड कप के बाद, शायद हमने बहुत सारी ICC ट्रॉफी नहीं जीतीं, जो हमने पिछले कुछ सालों में जीती हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमेशा टॉप दो या तीन टीमों में और बहुत सारे ICC टूर्नामेंट के सेमी-फ़ाइनल या फ़ाइनल में रहे हैं। ऐसे में यह उम्मीद है। मुझे लगता है कि अब इंडिया में यह बहुत बड़ी उम्मीद है कि हर बार जब इंडिया खेलता है तो टीम को अच्छा करना होगा और टीम को जीतना होगा, जो मुझे लगता है कि अच्छी बात है।"

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पूर्व कोच ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि हमारे पास दुनिया के कुछ सबसे बड़े फ़ैन हैं और ऐसे लोग हैं जो गेम को पसंद करते हैं और सपोर्ट करते हैं और मुझे लगता है कि इंडिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के फ़ैन के बिना, सच कहूं तो, वर्ल्ड गेम वहां नहीं होता जहां वह है, तो मैं उनके लिए बहुत खुश हूं कि हम उस तरह की सफलता देखना शुरू कर रहे हैं।" द्रविड़ ने यह भी कहा कि इस सफल टीम को बनाने के पीछे बहुत सारा काम, प्लानिंग, कोशिश, फ़ंड और रिसोर्स लगे हैं और आप जानते हैं और मुझे लगता है कि यह देखना बहुत अच्छा है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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