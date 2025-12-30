Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़It is not the end of road for Shubman Gill in T20Is Harbhajan Singh is confident of his strong comeback
शुभमन गिल के लिए T20I में सब खत्म नहीं हुआ; हरभजन सिंह को जबरदस्त वापसी का भरोसा

शुभमन गिल के लिए T20I में सब खत्म नहीं हुआ; हरभजन सिंह को जबरदस्त वापसी का भरोसा

संक्षेप:

हरभजन सिंह ने कहा कि गिल का टी20 इंटरनेशनल में रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यह गिल के लिए रास्ता का बंद होना नहीं है। वह महान खिलाड़ी है। खूबसूरत तकनीक का महान खिलाड़ी। मुझे लगता है कि वह शानदार वापसी करेगा। और यह मत भूलिए कि वह अब भी भारत का टेस्ट कैप्टन है।

Dec 30, 2025 12:04 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

विश्व कप की टीम में शामिल नहीं हो पाने की टीस क्या होती है कोई रोहित शर्मा से पूछे। 2007 में टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का हिस्सा रहे हिटमैन 2011 की ओडीआई वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। भारत ने इतिहास रचते हुए दूसरी बार ओडीआई वर्ल्ड कप अपने नाम किया। उसके बाद हुए हर वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा रहे। अपनी कप्तानी में 2023 में टीम को वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंचाया लेकिन पूरे टूर्नामेंट में टीम सिर्फ एक मैच हारी। वो फाइनल था। खैर, विश्व कप टीम में जगह नहीं बना पाना कितना बड़ा झटका होता है, अब इसे शुभमन गिल से समझा जा सकता है। 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद अब वह 2026 के वर्ल्ड कप में भी नहीं दिखेंगे। वह भी तब जब कुछ ही हफ्ते पहले वह टी20 टीम के उपकप्तान थे। अब दिग्गज स्पिनर रहे हरभजन सिंह ने शुभमन गिल का समर्थन किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कड़ी प्रतिस्पर्धा की वजह से गिल ने खोई जगह

भज्जी ने गिल का हौसला बढ़ाते हुए कहा है कि वर्ल्ड कप की टीम में नहीं चुने जाने को उनके डिमोशन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। हरभजन सिंह ने कहा, ‘नहीं, ये गिल के लिए सिग्नल नहीं है। आपको पता है कि वह अपनी जगह को यूं ही हल्के में नहीं ले रहा था। प्रतिस्पर्धा ही इतनी है कि आप जानते हैं कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो स्लॉट भरने के लिए तैयार हैं और टीम के लिए अच्छा कर सकते हैं।’

ये भी पढ़ें:शुभमन गिल को ऑल फॉर्मेट कैप्टन नहीं बनाया जा सकता; पूर्व क्रिकेटर ने क्यों कहा?

'गिल एक महान खिलाड़ी, शानदार वापसी करेगा'

पूर्व ऑफ स्पिनर ने कहा कि गिल का टी20 इंटरनेशनल में रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, ‘और यह गिल के लिए रास्ता का बंद होना नहीं है। वह महान खिलाड़ी है, खूबसूरत तकनीक का महान खिलाड़ी। मुझे लगता है कि वह शानदार वापसी करेगा। और यह मत भूलिए कि वह अब भी भारत का टेस्ट कैप्टन है।’

ये भी पढ़ें:भज्जी ने काटा पाक का पत्ता, T20 वर्ल्ड कप SF में भारत समेत पहुंचेगी ये 4 टीमें

विश्व कप से पहले गिल को उपकप्तान बनाया गया था लेकिन…

26 वर्ष के शुभमन गिल ने एशिया कप के जरिए लंबे समय बाद टी20 इंटरनेशनल में वापसी की थी। अक्षर पटेल को हटाकर उनकी जगह उन्हें टीम का उपकप्तान बनाया गया था। उनकी वजह से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सुपरहिट ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना पड़ा। गिल के ओपनिंग में उतरने की वजह से सैमसन को या तो काफी नीचे बल्लेबाजी करनी पड़ी या फिर प्लेइंग इलेवन में जगह से ही हाथ धोना पड़ा था। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद 20 दिसंबर को जब बीसीसीआई के चयनकर्ताओं ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और फरवरी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन स्क्वाड का ऐलान किया तब उसमें गिल का नाम नहीं था। अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया।

AI से बना इन्फोग्राफ

शुभमन गिल ने अपने पिछले 15 टी20 मैचों में 24.50 कीऔसत से 291 रन ही बना पाए हैं।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Shubman Gill Harbhajan Singh T20 World Cup
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |