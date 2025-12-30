शुभमन गिल के लिए T20I में सब खत्म नहीं हुआ; हरभजन सिंह को जबरदस्त वापसी का भरोसा

संक्षेप: हरभजन सिंह ने कहा कि गिल का टी20 इंटरनेशनल में रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यह गिल के लिए रास्ता का बंद होना नहीं है। वह महान खिलाड़ी है। खूबसूरत तकनीक का महान खिलाड़ी। मुझे लगता है कि वह शानदार वापसी करेगा। और यह मत भूलिए कि वह अब भी भारत का टेस्ट कैप्टन है।

विश्व कप की टीम में शामिल नहीं हो पाने की टीस क्या होती है कोई रोहित शर्मा से पूछे। 2007 में टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का हिस्सा रहे हिटमैन 2011 की ओडीआई वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। भारत ने इतिहास रचते हुए दूसरी बार ओडीआई वर्ल्ड कप अपने नाम किया। उसके बाद हुए हर वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा रहे। अपनी कप्तानी में 2023 में टीम को वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंचाया लेकिन पूरे टूर्नामेंट में टीम सिर्फ एक मैच हारी। वो फाइनल था। खैर, विश्व कप टीम में जगह नहीं बना पाना कितना बड़ा झटका होता है, अब इसे शुभमन गिल से समझा जा सकता है। 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद अब वह 2026 के वर्ल्ड कप में भी नहीं दिखेंगे। वह भी तब जब कुछ ही हफ्ते पहले वह टी20 टीम के उपकप्तान थे। अब दिग्गज स्पिनर रहे हरभजन सिंह ने शुभमन गिल का समर्थन किया है।

कड़ी प्रतिस्पर्धा की वजह से गिल ने खोई जगह भज्जी ने गिल का हौसला बढ़ाते हुए कहा है कि वर्ल्ड कप की टीम में नहीं चुने जाने को उनके डिमोशन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। हरभजन सिंह ने कहा, ‘नहीं, ये गिल के लिए सिग्नल नहीं है। आपको पता है कि वह अपनी जगह को यूं ही हल्के में नहीं ले रहा था। प्रतिस्पर्धा ही इतनी है कि आप जानते हैं कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो स्लॉट भरने के लिए तैयार हैं और टीम के लिए अच्छा कर सकते हैं।’

'गिल एक महान खिलाड़ी, शानदार वापसी करेगा' पूर्व ऑफ स्पिनर ने कहा कि गिल का टी20 इंटरनेशनल में रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, ‘और यह गिल के लिए रास्ता का बंद होना नहीं है। वह महान खिलाड़ी है, खूबसूरत तकनीक का महान खिलाड़ी। मुझे लगता है कि वह शानदार वापसी करेगा। और यह मत भूलिए कि वह अब भी भारत का टेस्ट कैप्टन है।’

विश्व कप से पहले गिल को उपकप्तान बनाया गया था लेकिन… 26 वर्ष के शुभमन गिल ने एशिया कप के जरिए लंबे समय बाद टी20 इंटरनेशनल में वापसी की थी। अक्षर पटेल को हटाकर उनकी जगह उन्हें टीम का उपकप्तान बनाया गया था। उनकी वजह से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सुपरहिट ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना पड़ा। गिल के ओपनिंग में उतरने की वजह से सैमसन को या तो काफी नीचे बल्लेबाजी करनी पड़ी या फिर प्लेइंग इलेवन में जगह से ही हाथ धोना पड़ा था। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद 20 दिसंबर को जब बीसीसीआई के चयनकर्ताओं ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और फरवरी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन स्क्वाड का ऐलान किया तब उसमें गिल का नाम नहीं था। अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया।