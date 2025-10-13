एशेज से पहले भारत के खिलाफ खेलना महत्वपूर्ण: मिशेल मार्श

ऑस्ट्रेलिया के टी20 कप्तान मिशेल मार्श ने भारत के साथ आने वाली वनडे और टी20 सीरीज को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि एशेज सीरीज से पहले दुनिया की नंबर 1 टीम भारत से मुकाबला काफी महत्वपूर्ण है। चोटिल पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में मार्श ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम की भी कप्तानी करेंगे।

ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम के कप्तान मिशेल मार्श का मानना ​​है कि विश्व की नंबर एक टीम भारत से मुकाबला इस साल के अंत में होने वाली एशेज श्रृंखला से पहले काफी महत्वपूर्ण साबित होगा।

ऑस्ट्रेलिया 19 अक्टूबर से शुरू होने वाले तीन एकदिवसीय मैचों के लिए भारत की मेजबानी करेगा, जिसके बाद पांच मैचों की टी20 श्रृंखला खेली जाएगी। मार्श 50 ओवरों के नियमित कप्तान और पीठ की चोट से उबर रहे पैट कमिंस की अनुपस्थिति में वनडे टीम का भी नेतृत्व करेंगे।

फॉक्सस्पोर्ट्स डॉट कॉम डॉट एयू ने मार्श के हवाले से कहा, ‘‘हमारे सभी खिलाड़ी एशेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सभी को भारत के खिलाफ खेलना पसंद है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे बीच शानदार प्रतिद्वंद्विता है और एक टीम के तौर पर हम उनके लिए बहुत सम्मान रखते हैं। मुझे लगता है कि एशेज सीरीज़ से पहले भारत के खिलाफ खेलने का यह बिल्कुल सही समय है। यह बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है।’’

एकदिवसीय श्रृंखला में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वापसी होगी। दोनों आखिरी बार फरवरी में भारत की तरफ से खेले थे।