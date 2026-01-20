Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़It is easy to say Mr Expert of Cricket Virat Kohli s brother Vikas Kohli took a dig at Sanjay Manjrekar for his comments
कहना आसान होता है मिस्टर एक्सपर्ट ऑफ क्रिकेट; विराट कोहली के भाई ने संजय मांजरेकर पर कसा तंज

कहना आसान होता है मिस्टर एक्सपर्ट ऑफ क्रिकेट; विराट कोहली के भाई ने संजय मांजरेकर पर कसा तंज

संक्षेप:

विराट कोहली के भाई विकास कोहली ने एक बार फिर पूर्व क्रिकेटर और जाने-माने कॉमेंटेटर संजय मांजरेकर को उनकी हालिया टिप्पणियों के लिए आड़े हाथ लिया है। उन्होंने पूछा कि क्या 'मिस्टर एक्सपर्ट ऑफ क्रिकेट' के पास अब भी 'सबसे आसान फॉर्मेट' के लिए कुछ सुझाव हैं।

Jan 20, 2026 10:53 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

विराट कोहली के भाई विकास कोहली ने एक बार फिर पूर्व क्रिकेटर और जाने-माने कॉमेंटेटर संजय मांजरेकर को उनकी हालिया टिप्पणियों के लिए आड़े हाथ लिया है। मांजरेकर ने हाल में कहा था कि अच्छा होता कि कोहली हर फॉर्मेट से संन्यास ले लिए होते। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के ऊपर ओडीआई को तरजीह देने को लेकर विराट कोहली की आलोचना की थी। मांजरेकर ने कहा था कि 'अपनी कमियों पर काम' करने के बजाय कोहली ने टेस्ट से संन्यास ले लिया और 'सबसे आसान फॉर्मेट' ओडीआई में खेलना जारी रखा। इसी कॉमेंट को लेकर विकास कोहली ने मांजरेकर पर तंज कसा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जबरदस्त फॉर्म में विराट कोहली

विराट कोहली पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे से ही लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तब से लेकर अब तक 7 पारियों में से 6 में उन्होंने फिफ्टी प्लस स्कोर बनाया है। इनमें 3 शतक भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में उन्होंने 124 रन की पारी खेली, हालांकि भारत मैच नहीं जीत पाया।

ये भी पढ़ें:तब तो कोई भी रन बना लेता… कोहली पर मांजरेकर के बयान को भज्जी ने किया खारिज

'मिस्टर एक्सपर्ट ऑफ क्रिकेट' कहकर कसा तंज

विराट कोहली के जबरदस्त प्रदर्शन को देखते हुए उनके भाई विकास कोहली ने संजय मांजरेकर पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया साइट थ्रेड पर पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, ‘मुझे हैरानी हो रही कि क्या मिस्टर एक्सपर्ट ऑफ क्रिकेट के पास क्रिकेट के सबसे आसान फॉर्मेट के लिए कुछ सुझाव हैं। आपको वो करने के लिए वहां रहने की जरूरत होती है। जो भी हो, जैसा कि मैंने कहा कि करने के मुकाबले कहना आसान होता है।’

विकास कोहली का थ्रेड पोस्ट

'कहना आसान होता है...'

विकास कोहली ने कुछ दिन पहले भी संजय मांजरेकर की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था, 'कितना आसान फॉर्मेट है, है ना...किसी ने कुछ दिन पहले अपने ज्ञान दिया था...कहना बहुत आसान होता है, करना नहीं...।'

मांजरेकर ने कहा क्या था?

संजय मांजरेकर ने एक इंस्टाग्राम वीडियो में कहा था कि विराट कोहली अपनी कमियों, समस्याओं पर काम करने के बजाय टेस्ट से ही भाग गए। उन्होंने कोहली के टेस्ट पर ओडीआई को तरजीह दिए जाने पर भी निराशा जताई।

ये भी पढ़ें:टेस्ट से संन्यास और ODI को तरजीह; विराट कोहली पर संजय मांजरेकर ने दिया सख्त बयान

मांजरेकर ने कहा था, 'जैसे जो रूट टेस्ट क्रिकेट में नई ऊंचाई हासिल कर रहे हैं, मेरा मन विराट कोहली पर जा रहा। वह टेस्ट क्रिकेट से किनारा कर गए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिटायरमेंट से पहले संघर्ष वाले उन 5 वर्षों में वह समस्या ढूंढने में पूरे जी-जान से नहीं लगे कि वह 5 वर्षों तक टेस्ट में 31 की औसत से क्यों रन बना रहे हैं। लेकिन ये देखकर दुख होता है कि जो रूट और स्टीव स्मिथ, केन विलियम्सन जैसे लोग टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम बना रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'तब ठीक होता अगर विराट कोहली क्रिकेट से ही दूर हो गए होते, हर तरह के क्रिकेट से दूर हो गए होते। लेकिन उन्होंने एकदिवसीय क्रिकेट खेलना चुना, ये मुझे और निराश करता है क्योंकि किसी टॉप ऑर्डर बैटर के लिए ये फॉर्मेट सबसे आसान होता है, जो मैं पहले भी कह चुका हूं।'

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Virat Kohli Sanjay Manjrekar India vs New Zealand
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |