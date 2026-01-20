कहना आसान होता है मिस्टर एक्सपर्ट ऑफ क्रिकेट; विराट कोहली के भाई ने संजय मांजरेकर पर कसा तंज

संक्षेप: विराट कोहली के भाई विकास कोहली ने एक बार फिर पूर्व क्रिकेटर और जाने-माने कॉमेंटेटर संजय मांजरेकर को उनकी हालिया टिप्पणियों के लिए आड़े हाथ लिया है। उन्होंने पूछा कि क्या 'मिस्टर एक्सपर्ट ऑफ क्रिकेट' के पास अब भी 'सबसे आसान फॉर्मेट' के लिए कुछ सुझाव हैं।

विराट कोहली के भाई विकास कोहली ने एक बार फिर पूर्व क्रिकेटर और जाने-माने कॉमेंटेटर संजय मांजरेकर को उनकी हालिया टिप्पणियों के लिए आड़े हाथ लिया है। मांजरेकर ने हाल में कहा था कि अच्छा होता कि कोहली हर फॉर्मेट से संन्यास ले लिए होते। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के ऊपर ओडीआई को तरजीह देने को लेकर विराट कोहली की आलोचना की थी। मांजरेकर ने कहा था कि 'अपनी कमियों पर काम' करने के बजाय कोहली ने टेस्ट से संन्यास ले लिया और 'सबसे आसान फॉर्मेट' ओडीआई में खेलना जारी रखा। इसी कॉमेंट को लेकर विकास कोहली ने मांजरेकर पर तंज कसा है।

जबरदस्त फॉर्म में विराट कोहली विराट कोहली पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे से ही लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तब से लेकर अब तक 7 पारियों में से 6 में उन्होंने फिफ्टी प्लस स्कोर बनाया है। इनमें 3 शतक भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में उन्होंने 124 रन की पारी खेली, हालांकि भारत मैच नहीं जीत पाया।

'मिस्टर एक्सपर्ट ऑफ क्रिकेट' कहकर कसा तंज विराट कोहली के जबरदस्त प्रदर्शन को देखते हुए उनके भाई विकास कोहली ने संजय मांजरेकर पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया साइट थ्रेड पर पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, ‘मुझे हैरानी हो रही कि क्या मिस्टर एक्सपर्ट ऑफ क्रिकेट के पास क्रिकेट के सबसे आसान फॉर्मेट के लिए कुछ सुझाव हैं। आपको वो करने के लिए वहां रहने की जरूरत होती है। जो भी हो, जैसा कि मैंने कहा कि करने के मुकाबले कहना आसान होता है।’

'कहना आसान होता है...' विकास कोहली ने कुछ दिन पहले भी संजय मांजरेकर की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था, 'कितना आसान फॉर्मेट है, है ना...किसी ने कुछ दिन पहले अपने ज्ञान दिया था...कहना बहुत आसान होता है, करना नहीं...।'

मांजरेकर ने कहा क्या था? संजय मांजरेकर ने एक इंस्टाग्राम वीडियो में कहा था कि विराट कोहली अपनी कमियों, समस्याओं पर काम करने के बजाय टेस्ट से ही भाग गए। उन्होंने कोहली के टेस्ट पर ओडीआई को तरजीह दिए जाने पर भी निराशा जताई।

मांजरेकर ने कहा था, 'जैसे जो रूट टेस्ट क्रिकेट में नई ऊंचाई हासिल कर रहे हैं, मेरा मन विराट कोहली पर जा रहा। वह टेस्ट क्रिकेट से किनारा कर गए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिटायरमेंट से पहले संघर्ष वाले उन 5 वर्षों में वह समस्या ढूंढने में पूरे जी-जान से नहीं लगे कि वह 5 वर्षों तक टेस्ट में 31 की औसत से क्यों रन बना रहे हैं। लेकिन ये देखकर दुख होता है कि जो रूट और स्टीव स्मिथ, केन विलियम्सन जैसे लोग टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम बना रहे हैं।'