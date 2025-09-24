It is confirmed now that R Ashwin will join Sydney Thunder in the Big Bash League कन्फर्म है, बिग बैश लीग में सिडनी थंडर से जुड़ेंगे आर अश्विन, Cricket Hindi News - Hindustan
कन्फर्म है, बिग बैश लीग में सिडनी थंडर से जुड़ेंगे आर अश्विन

दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का बिग बैश लीग में किस टीम से खेलेंगे, इसकी जानकारी सामने आ गई है। वह सिडनी थंडर से जुड़ेंगे। 39 वर्ष के स्पिनर ने इसके लिए हामी भर दी है। वह बीबीएल में खेलने वाले भारत के पहले बड़े खिलाड़ी होंगे।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाWed, 24 Sep 2025 12:52 PM
अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन बिग बैश लीग के आगामी सत्र में सिडनी थंडर से जुड़ेंगे और इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले भारत के पहले बड़े क्रिकेटर बन जायेंगे।

‘ फॉक्स स्पोटर्स’ के अनुसार हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल को अलविदा कहने वाले 39 वर्ष के अश्विन ने थंडर को हामी भर दी है।

फ्रेंचाइसी इस सप्ताह के अंत में इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है।

अश्विन आईएलटी 20 नीलामी में भी शामिल हुए हैं। चार जनवरी को लीग के खत्म होने के बाद वह थंडर से जुड़ सकते हैं। बिग बैश लीग 14 दिसंबर से 18 जनवरी तक होगी।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने खुद इस महीने अश्विन से संपर्क करके बीबीएल में उनकी भागीदारी की संभावना पर बात की थी।

अश्विन ने पिछले महीने आईपीएल से संन्यास ले लिया जिससे अब वह दुनिया भर में फ्रेंचाइजी लीग खेलने के लिये स्वतंत्र हैं। बीसीसीआई के सक्रिय खिलाड़ी विदेशी लीग नहीं खेल सकते जब तक कि वह राष्ट्रीय टीम या आईपीएल टीम से जुड़े हों।

अश्विन ने बीबीएल विदेशी खिलाड़ियों के ड्राफ्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था लिहाजा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें विशेष अनुमति देगा।

अश्विन ने भारत के लिये 537 टेस्ट विकेट लिये हैं और आईपीएल में 221 मैचों में 187 विकेट चटकाये हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से पिछले साल ही संन्यास ले चुके अश्विन ने पिछले महीने आईपीएल को भी अलविदा कह दिया था। संन्यास के बाद उन्होंने ऐलान किया था वह दुनियाभर की तमाम लीग्स में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे।

अश्विन हांगकांग सिक्सेज भी भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे।

हांगकांग सिक्सेज में खेलने को लेकर अश्विन काफी जोश में हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि यह बेहद रोमांचक साबित होगा, जिसमें वह अपने पूर्व साथियों के साथ खेलने को लेकर उत्सुक हैं।

