साउथ अफ्रीका को पहली बार मिला वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट, कप्तान लॉरा वोल्वार्ट को नहीं हो रहा यकीन
इंग्लैंड की टीम को बुधवार 29 अक्टूबर को 125 रन से हराकर पहली बार महिला एकदिवसीय विश्व कप के फाइनल में पहुंचाने के बाद साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने कहा कि यह एक 'अवास्तविक' एहसास है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने वाली साउथ अफ्रीका की टीम ने 319 रनों का विशाल स्कोर बनाया। कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने 143 गेंदों में 169 रनों की शानदार पारी खेली। मरीजेन कैप ने बाद में 20 रन देकर पांच विकेट निकाले और इंग्लैंड को 194 रनों पर समेट दिया।
वोल्वार्ट ने मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान कहा, ‘‘यह अब भी थोड़ा अवास्तविक लगता है। मुझे लगता है कि बचपन में आप विश्व कप के नॉकआउट मैच में शतक बनाने का सपना देखते हैं। यह बहुत खास दिन था और मुझे खुशी है कि हम अंत में जीत गए। हमें पता था कि शुरुआत बहुत अहम होगी। हर कोई बहुत उत्साहित है। पिछले दो टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में इस प्रतिद्वंद्वी से हारने के बाद टीम को बहुत दुख हुआ। आज रात जीत हासिल करके बहुत खुशी हुई।’’
उन्होंने अपनी साथी सलामी बल्लेबाज ताजमिन ब्रिट्स (45) की भी सराहना की जिनके साथ उन्होंने पहले विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी की। वोल्वार्ट ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि ताज (ब्रिट्स) और मैं शीर्ष क्रम में बहुत मजबूत रहे हैं और हमने शीर्ष पर अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे बहुत खुशी है कि हम शुरुआत में यह साझेदारी कर पाए। हम शुरुआत में ही बढ़त बना चुके थे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘यह एक अच्छा विकेट था इसलिए हम बस आगे बढ़ना चाहते थे। यह वाकई अच्छा है कि हम बड़ा स्कोर बना पाए क्योंकि विकेट काफी सपाट था। मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में यह बात थी कि मेरे पास बेहतर शॉट थे (अंत में लेग साइड पर बड़े शॉट की बात करते हुए) लेकिन मैं बस 40वें ओवर तक पहुंचना चाहती थी।’’ इंग्लैंड की कप्तान नैट स्काइवर ब्रंट ने स्वीकार किया कि आज रात उनकी टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकी।
उन्होंने कहा, ‘‘दक्षिण अफ्रीका की ओर से दो बल्लेबाजों की पारियां अविश्वसनीय रहीं। आज हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए और सर्वश्रेष्ठ टीमों को हराने के लिए आपको पूरे खेल को एक साथ रखना होता है। हम ऐसा नहीं कर पाए और बहुत निराश हैं। इसे समझने में थोड़ा समय लगेगा।’’ स्काइवर ब्रंट ने वोल्वार्ट की उनकी पारी और परिस्थितियों का किसी और से बेहतर आकलन करने के लिए प्रशंसा की।
उन्होंने कहा, ‘‘वोल्वार्ट ने परिस्थितियों का आकलन किया, जानती थी कि उसे क्या करना है और कुछ विस्फोटक बल्लेबाज भी आ रहीं थीं जिससे हमारे लिए मुश्किलें बढ़ गईं। एक टीम के तौर पर हमने अच्छा प्रदर्शन किया और मैदान पर मौकों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन 50 ओवरों (क्षेत्ररक्षण) के दौरान सभी की ऊर्जा देखकर वाकई बहुत खुश हूं। कैप ने कुछ शानदार गेंद फेंकी। उन्होंने जिस तरह की शुरुआत की थी, हम भी वैसी ही करना चाहते थे। वोलवार्ट जैसी बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं था।’’