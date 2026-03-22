ये ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है; गौतम गंभीर की मेहनत के कायल हुए हरभजन सिंह
हरभजन सिंह ने शनिवार को दिए एक इंटरव्यू में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर की जमकर तारीफ की है। उन्होंने उनकी मेहनत की सराहना करते हुए कई बातें कही हैं और बताया है कि चैंपियन ट्रॉफी और विश्व कप जैसे टूर्नामेंट जीतने आसान नहीं होते हैं, इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है।
पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने शनिवार को दिए एक इंटरव्यू में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर की जमकर तारीफ की है। उन्होंने उनकी मेहनत की सराहना करते हुए कई बातें कही हैं और बताया है कि चैंपियन ट्रॉफी और विश्व कप जैसे टूर्नामेंट जीतने आसान नहीं होते हैं, बल्कि इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती और टीम का माहौल ऐसा बनाना पड़ता है, जिससे सभी खिलाड़ी मोटिवेटेड और टीम को जिताने के लिए हमेशा प्रेरित महसूस करें। हरभजन सिंह ने गौतम गंभीर और मैनेजमेंट द्वारा अभिषेक शर्मा को लगातार विश्व कप के दौरान फेल होने के बाद भी बैक करने के निर्णय की सराहना की है। उन्होंने संजू को आखिरी वक्त में टीम में शामिल करने को भी गंभीर का बड़ा निर्णय बताया है।
रेव्जस्पोर्ट्ज के साथ दिए इंटरव्यू में हरभजन सिंह ने कहा कि "मेरे ख्याल से गौतम गंभीर ने टीम के साथ बहुत शानदार काम किया है। इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। हर किसी व्यक्ति के काम करने का स्टाइल अलग-अलग होता है। मैं गौतम को काफी करीब से जानता हूं। वह बहुत कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति हैं। वे गेम को अच्छे से जानते हैं। वे कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान रहे हैं और टीम को काफी मजबूत और सफल बनाया है।" उन्होंने एक कोच की जिम्मेदारियों पर बात करते हुए कहा कि "मेरे ख्याल से जब आप बतौर कोच भारतीय टीम की जिम्मेदारी संभालते हैं तो सबकी नजरें आप पर होती हैं। हर किसी के पास आपके बारे में कुछ अच्छा या बुरा कहने को रहता है। ऐसे में आपको अपने कानों को बंद करके उस काम पर ध्यान देना होता है, जो आप करना चाहते हैं। गौतम गंभीर ने ठीक ऐसा ही किया है।"
हरभजन सिंह ने गंभीर के आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा कि "दो साल बड़ा सुनने को मिला, लेकिन अब जब रिजल्ट आए हैं तो वो सारे जितने बोल रहे थे ना वो सारे चुपचाप बैठे हुए हैं।" उन्होंने भारतीय मुख्य कोच के बारे में बात करते हुए कहा कि "गौतम गंभीर के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि वे खेलते हुए मेहनती आदमी था, आज भी उसकी मेहनत की बदौलत जो उसने करना चाहा, टीम में एक कल्चर डेवलप करना चाहा और वो कल्चर डेवलप किया। अब रिजल्ट हमारे सामने है। भारतीय टीम किसी भी कंपटीशन को जीतने के लिए तैयार दिख रही है।" हरभजन सिंह आगे कहा कि “ये ऐसे ही नहीं हो जाता है, इसके लिए आपके ड्रेसिंग रूम का सही होना जरूरी है। आप प्लेयर से कैसे बात करते हैं आप उन खिलाड़ियों को कैसे मोटिवेट करते हैं।”
उन्होंने विश्व कप के दौरान गंभीर द्वारा लिए गए निर्णयों की तारीफ करते हुए कहा कि "अभिषेक शर्मा को रन ना बनने पर भी लास्ट मैच तक खिलाना। उसे इस तरह की बैकिंग देना, संजू को दोबारा टीम में शामिल करना, ये ऐसे ही नहीं हो जाता इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और उसके पास ग्रेट माइंड है। उनकी टीम को और मैनेजमेंट को मेरा सलाम है, जिस तरह से वे इस वर्ल्ड कप को खेले हैं। मुरे ख्याल से हम सभी को गौतम और उनकी पूरी टीम पर जिस तरह से उन्होंने खेला है गर्व करना चाहिए।"
बता दें कि गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय क्रिकेट टीम ने पिछले 2 सालों में दो बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। टीम इंडिया ने पहले तो साल 2025 में रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉ़फी का खिताब जीता और इसके बाद अब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2026 में टी-20 विश्व कप का खिताब भी जीत लिया है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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