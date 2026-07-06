Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रजत पाटीदार को लेकर छिड़ी बहस, तो पूर्व क्रिकेटर ने कहा- हम संजू सैमसन के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

आकाश चोपड़ा ने रजत पाटीदार को भारत की टी20 टीम में लाने की दलील पर कहा है कि पहले से ही ऐसा लग रहा है कि हम संजू सैमसन के साथ सही नहीं कर रहे। सैमसन तीन मैचों के बाद ड्रॉप कर दिए गए हैं।

रजत पाटीदार को लेकर छिड़ी बहस, तो पूर्व क्रिकेटर ने कहा- हम संजू सैमसन के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने संजू सैमसन को लेकर बयान दिया है। साथ में उन्होंने उस दलील के बारे में भी बात की है, जिसमें कहा जा रहा है कि रजत पाटीदार को भारत की टी20आई टीम में शामिल किया जाए। इरफान पठान भी यह बात कह चुके हैं कि पाटीदार को भारत टी20 टीम में होना चाहिए। इस पर आकाश चोपड़ा ने सीधा सवाल किया है कि आप उन्हें किसकी जगह लेकर आएंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम पहले से ही संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन तीन मैचों में फ्लॉप होने के बाद ड्रॉप कर दिए गए, क्योंकि मैनेजमेंट पर वैभव सूर्यवंशी को खिलाने का दबाव था। टीम पिछले चार में से तीन मैच हार चुकी है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि आरसीबी को लगातार दो आईपीएल टाइटल जिताने वाले रजत पाटीदार को टीम में लेकर आओ, क्योंकि भारत की टीम में राइट हैंडर्स की भी कमी है। पिछले टी20आई मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन में टॉप 7 में 6 बाएं हाथ के बल्लेबाज था, जिसका खामियाजा भी टीम ने भुगता।

ये भी पढ़ें:पावर, पैशन और क्लास…जय शाह ने बताया क्यों इस बार का वर्ल्ड कप था सबसे खास?

चोपड़ा ने जवाब दिया, "इस सवाल (टीम में रजत पाटीदार या राइटी बैटर को होना चाहिए) का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा और गहराई से देखना होगा कि कौन बाहर जा सकता है। आपने अभी टॉप तीन में लेफ्ट-हैंडर्स को रखा है। आप रजत पाटीदार को उनमें से किसी भी जगह पर नहीं देखेंगे, क्योंकि आपके पास वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन हैं। इन तीनों में से किसी को बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। ईशान किशन नंबर 3 पर हैं। अगर आपके पास ईशान किशन को हटाने की ताकत है, तो उन्हें हटा दें। वह अभी-अभी नंबर 1 T20I बैट्समैन बने हैं। ऐसा लग रहा है कि हम संजू के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं।"

सैमसन को और मौके मिल सकते थे, मगर…

भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले संजू सैमसन को आराम से अगले एक साल तक टीम में बनाए रखा जा सकता था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने इतनी अच्छी फॉर्म आईपीएल में दिखाई है कि उन्हें तीन मैचों के बाद ही ड्रॉप करना पड़ गया है। आकाश ने आगे कहा, "श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर आते हैं और आपके वाइस-कैप्टन, तिलक वर्मा, नंबर 5 पर आते हैं। शिवम दुबे नंबर 6 पर आते हैं। अगर आप कैप्टन और वाइस-कैप्टन को नहीं बदलने वाले हैं, जो आपको करना भी नहीं चाहिए, तो क्या आप शिवम दुबे की जगह रजत पाटीदार को खिलाना चाहेंगे?"

ये भी पढ़ें:ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के आगे भारत-पाकिस्तान की मेंस टीमें भी फेल, देखें रिकॉर्ड

क्रिकेटर से कमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि उनका समय आएगा। रजत पाटीदार निश्चित रूप से फिर से इंडिया के लिए खेलेंगे। उन्होंने पहले टेस्ट क्रिकेट खेला है। यह बस समय की बात है, लेकिन क्या वह समय आ गया है? यह तभी आएगा जब आपको किसी को बाहर बैठाना होगा। आप किसे बाहर बैठाएंगे? इस सवाल का जवाब पहले देना होगा। मुझे नहीं लगता कि उनके नाम के तुरंत आने की कोई गुंजाइश है।" रजत भारत के लिए 3 टेस्ट और एक वनडे खेल चुके हैं। 106 टी20 मैच वे आईपीएल समेत खेले हैं, जिनमें उनका स्ट्राइक रेट 160 से ज्यादा का है और रन 3389 बना चुके हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
Sanju Samson Rajat Patidar Team India अन्य..
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।