इससे पहले कोई और रिकॉर्ड बने भाई बैट दे दे, 3 डक के बाद अभिषेक शर्मा ने गिल को किया था मैसेज
अभिषेक शर्मा ने विश्व कप में लगातार तीन डक होने के बाद अपने बचपन के दोस्त शुभमन गिल को मैसज करके बल्ला मांगा था और तब जाकर अगले मैच में उनका खाता खुला था। अभिषेक ने यह दिलचस्प किस्सा बीसीसीआई नमन अवार्ड के दौरान शेयर किया है।
टी-20 विश्व कप के दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा शुरुआती मैचों में स्ट्रगल करते नजर आए थे। उन्होंने पहले तीन मैचों में लगातार तीन 0 बनाए थे और उनकी हर तरफ आलोचना होने लगी थी। इस मुश्किल दौर में उन्होंने अपने बचपन के दोस्त और भारतीय वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल का सहारा लिया था। अभिषेक शर्मा तब परेशान थे और उन्होंने शुभमन गिल को मैसेज करके बल्ला मांगा था।
नमन अवार्ड के दौरान अभिषेक ने किया खुलासा
बीसीसीआई द्वारा आयोजित नमन अवार्ड प्रोग्राम में अभिषेक शर्मा ने अपने मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बात की और उस दौरान शुभमन गिल ने किस तरह से उनका ढाढस बंधाया इसके बारे में भी जानकारी दी। अवार्ड शो के दौरान शुभमन गिल से पूछा गया कि उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान अभिषेक शर्मा को कोई सलाह दी थी? इसके जवाब में शुभमन गिल मुस्कुराते हुए बोले कि “दुनिया के नंबर वन टी-20I बल्लेबाज को कौन सलाह देगा?” उनके इस जवाब से पूरा माहौल हल्का हो गया और सब लोग हंसने लगे। शुभमन गिल ने अपने साथी खिलाड़ी का समर्थन किया। तब अभिषेक शर्मा इस हंसी भरे माहौल को बदलते हुए अपने फॉर्म के बारे में बताने लगे।
इससे पहले शुभमन गिल या कोई अन्य कुछ कहता अभिषेक ने ही कहा, "मैंने ही मैसेज किया था इसको तीन डक के बाद कि कोई और रिकॉर्ड बन जाए इससे पहले बैट दे दे।" उन्होंने आगे शुभमन की तारीफ करते हुए कहा कि तब शुभमन ने बोला था कि "तू कर लेगा।" अभिषेक से उस दौरान यह भी पूछा गया कि वे किसका बैट खेलने के लिए सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? इसके जवाब में अभिषेक शर्मा ने बताया कि “बिल्कुल मुझे खेलने के लिए शुभमन गिल का ही बल्ला पसंद आता है।” शुभमन गिल ने इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कहा कि "वो अक्सर मेरे ही बैट से खेलना पसंद करता है।"
फाइनल मुकाबले में खेली थी अर्धशतकीय पारी
बता दें कि अभिषेक शर्मा के टी-20 विश्व कप 2026 फाइनल से पहले पूरी तरह से बुरा गुजरा था। उन्होंने फाइनल मुकाबले से पहले सभी मैचों को मिलाकर सिर्फ 89 रन बनाए थे। लेकिन फाइनल में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में 50 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में 21 गेंदों में 52 रन बनाए थे और भारत को मजबूत शुरुआत दी थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 159 रनों पर ही ऑलआउट हो गई थी और मेन इन ब्लू ने मुकाबला 96 रनों से जीतकर खिताब में अपना कब्जा जमाया था।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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