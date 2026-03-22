इजरायल-ईरान युद्ध का PSL पर असर, सिर्फ दो स्थानों पर खेला जाएगा टूर्नामेंट, उद्घाटन समारोह भी हुआ रद्द
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने रविवार को घोषणा की कि ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध के कारण क्षेत्र में व्याप्त तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान सुपर लीग के शुरुआती चरण बिना दर्शकों के आयोजित किए जाएंगे। पीसीबी ने यह भी जानकारी दी कि आगामी टूर्नामेंट सिर्फ दो स्थानों पर खेला जाएगा।
लाहौर, 22 मार्च (पीटीआई), पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने रविवार को घोषणा की कि ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध के कारण क्षेत्र में व्याप्त तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान सुपर लीग के शुरुआती चरण बिना दर्शकों के आयोजित किए जाएंगे। पीसीबी ने यह भी जानकारी दी कि आगामी टूर्नामेंट सिर्फ दो स्थानों पर खेला जाएगा। बाकी के शहरों में इस टूर्नामेंट के मैच नहीं होंगे। पीसीबी अध्यक्ष ने बताया है कि यह टूर्नामेंट सिर्फ कराची और लाहौर में खेला जाएगा। साथ ही यह भी जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आई है कि भव्य उद्घाटन समारोह को रद्ध कर दिया गया है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने कहा कि “यह निर्णय लिया गया है कि पीएसएल का आगामी संस्करण केवल दो स्थानों कराची और लाहौर तक ही सीमित रहेगा।” नक़वी ने लाहौर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएसएल को अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बताया और कहा कि यह टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए गौरव है। उन्होंने जानकारी साझा कि टूर्नामेंट अपने समय से शुरू होगा लेकिन शुरुआती फेज के लिए दर्शकों को अनुमति नहीं होगी। उन्होंने पीसी में कहा, "पीएसएल एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड है और हमारा गौरव है। इसलिए, लीग 26 मार्च से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी, लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी।"
हालांकि, पीएसएल के सीईओ सलमान नजीर के साथ मौजूद नक़वी ने पाकिस्तान में पीएसएल के आयोजन को लेकर किसी भी सुरक्षा चिंता को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि “क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा घोषित मितव्ययिता उपायों के चलते ये निर्णय लिए गए हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि विदेशी खिलाड़ी आज रात से पाकिस्तान पहंचना शुरू कर देंगें।” उन्होंने यह भी बताया कि मितव्ययिता उपायों के तहत बोर्ड ने पीएसएल से पहले होने वाला भव्य उद्घाटन समारोह को रद्द कर दिया है। नकवी ने कहा कि बोर्ड आठों फ्रेंचाइजी को पहले से घोषित स्थानों फ़ैसलाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और मुल्तान पर अनुमानित टिकट राशि का भुगतान करके मुआवज़ा देने का प्रयास करेगा।
नक़वी ने यह भी कहा कि पीसीबी का कानूनी विभाग उन क्रिकेटरों के मामलों पर कार्रवाई करेगा जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में शामिल होने के लिए अपने पीएसएल अनुबंध रद्द कर दिए थे। बता दें कि हाल ही में जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने हाल ही में ऐसा किया था। वे पीएसएल का दामन छोड़कर आईपीएल की टीम का हिस्सा बन गए हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते हुए दिख सकते हैं।
नकवी ने पीएसएल की तारीफ करते हुए कहा कि उनके टूर्नामेंट में टॉप लेवल के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने पीएसल को पाकिस्तान के लिए गौरव बताया है। नकवी ने कहा, “आप देख सकते हैं कि शीर्ष सूची ए खिलाड़ी पीएसएल में शामिल हो रहे हैं और यह हमारी लीग की प्रगति को दर्शाता है।”
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।