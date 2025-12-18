ISPL सीजन 3: सौरव गांगुली टाइगर्स ऑफ कोलकाता के साथ बतौर सह मालिक और मेंटॉर जुड़े
पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (आईएसपीएल) के तीसरे सत्र से पूर्व सह मालिक और मेंटॉर के रूप में टाइगर्स ऑफ कोलकाता के साथ जुड़ गए। लीग का अगला सत्र सूरत में नौ जनवरी से छह फरवरी तक खेला जाएगा।
आईएसपीएल का टी10 टेनिस गेंद प्रारूप गली क्रिकेट से जुड़ा है। इसका लक्ष्य गली स्तर के प्रतिभावान खिलाड़ियों की काबिलियत को एक टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले क्रिकेटिंग सफर में बदलना है।
गांगुली ने कहा, ‘मैं इस नई यात्रा को शुरू करने के लिए उत्साहित हूं। टेनिस गेंद क्रिकेट हमेशा से खेल की जड़ों के करीब रहा है। यह बुनियाद पूरे कोलकाता और विशेष रूप से पूर्व में बहुत मजबूत है।’
उन्होंने कहा, ‘मेरा ध्यान इन खिलाड़ियों की स्वाभाविक क्षमता को मैच जीतने वाली आदतों में बदलने में मदद करना होगा। साथ ही प्रगति के लिए एक साफ रास्ता बनाना होगा। विकास के लिए स्पष्टता, भरोसे और धैर्य की जरूरत होती है और मुझे खुशी है कि मैं ऐसे ढांचे का हिस्सा हूं जो इन तीनों को अहमियत देता है।’
इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग टेनिस गेंद का 10-10 ओवरों वाला एक क्रिकेट लीग है। इसका पहला सीजन 2024 में हुआ था। इस बार लीग का तीसरा सीजन है। मशहूर बॉलिवुड स्टार सलमान खान इसके ब्रैंड एम्बेसडर हैं। खान इस लीग की दिल्ली टीम के मालिक भी हैं। फिलहाल इस लीग में 8 टीमें हैं।
आईएसपीएल की टीमें- मांझी मुंबई, टाइगर्स ऑफ कोलकाता, चेन्नई सिंघम, फॉल्कन राइजर्स हैदराबाद, श्रीनगर वीर, बेंगलुरु स्ट्राइकर, अहमदाबाद लॉयंस और दिल्ली सुपर हीरोज।