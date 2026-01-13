मेरे से क्या लेना-देना भाई; मुस्तफिजुर रहमान विवाद पर बांग्लादेशी पत्रकार को मोहम्मद नबी की दो टूक

Cricket Logo
अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी से जब एक बांग्लादेशी पत्रकार ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाले जाने पर सवाल पूछा तो उन्होंने सवाल के तुक पर ही सवाल उठा दिया। सवाल से चिढ़े नबी ने दो टूक कहा कि इसका उनसे क्या लेना-देना है।

Jan 13, 2026 10:25 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी से जब एक बांग्लादेशी पत्रकार ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाले जाने पर सवाल पूछा तो उन्होंने सवाल के तुक पर ही सवाल उठा दिया। नबी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नोआखली एक्सप्रेस की तरफ से खेल रहे हैं। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार ने उनसे मुस्तफिजुर मुद्दे पर सवाल दागा। सवाल से चिढ़े नबी ने दो टूक कहा कि इसका उनसे क्या लेना-देना है।

क्या है मुस्तफिजुर रहमान से जुड़ा विवाद?

बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुआई वाली कट्टरपंथियों की कठपुतली अंतरिम सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर भीड़ की हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत के खिलाफ जहरीले बयानों के लिए चर्चित एक कट्टरपंथी युवा उस्मान हादी की पिछले महीने हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, हत्या और रेप जैसी वारदात के बाद भारत में आक्रोश है। मुस्तफिजुर रहमान को पिछले महीने आईपीएल की मिनी नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले की वजह से सोशल मीडिया पर लगातार मांग उठ रही थी कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल से बाहर किया जाए।

आखिरकार बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया। जल्द ही इस मुद्दे ने एक बड़ा विवाद का रूप ले लिया। बांग्लादेश ने अगले महीने होने जा रहे टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत में अपने मैचों को 'सुरक्षा कारणों' से खेलने से इनकार कर दिया और किसी दूसरे देश में उन्हें शिफ्ट करने की मांग की है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने बीसीबी की ये मांग ठुकरा दी है। उसे साफ कहा है कि भारत में सुरक्षा को खतरा जैसी कोई बात नहीं है। बांग्लादेश को भारत में ही विश्व कप मैच खेलने होंगे नहीं तो वो अंक गंवाने के लिए तैयार रहे।

मुस्तफिजुर रहमान से जुड़े सवाल पर नबी की दो टूक

मुस्तफिजुर रहमान मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर नबी ने कॉमेंट करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, 'इसका मेरे से क्या लेना-देना भाई? मेरा मुस्तफिजुर से क्या काम है? पॉलिटिक्स में क्या काम है मेरा? मुझे पता है वह एक अच्छा गेंदबाज है, ये सारी बातें पता हैं लेकिन जिस तरह आप सवाल कर रहे हो, ये मुझसे नहीं जुड़ा हुआ है।'

मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाले जाने के बाद टी20 विश्व कप को लेकर नखरे दिखा रहे बांग्लादेश को अब भी उम्मीद है कि उसके मैच भारत से बाहर कराए जाएंगे। टी20 वर्ल्ड कप 2026 की अगले महीने से शुरुआत होने जा रही है। ये 7 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा। भारत और श्रीलंका इसकी मेजबानी कर रहे हैं। बांग्लादेश को कोलकाता में 3 और मुंबई में एक मैच खेलने हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
