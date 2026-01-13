मेरे से क्या लेना-देना भाई; मुस्तफिजुर रहमान विवाद पर बांग्लादेशी पत्रकार को मोहम्मद नबी की दो टूक

संक्षेप: अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी से जब एक बांग्लादेशी पत्रकार ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाले जाने पर सवाल पूछा तो उन्होंने सवाल के तुक पर ही सवाल उठा दिया। सवाल से चिढ़े नबी ने दो टूक कहा कि इसका उनसे क्या लेना-देना है।

अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी से जब एक बांग्लादेशी पत्रकार ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाले जाने पर सवाल पूछा तो उन्होंने सवाल के तुक पर ही सवाल उठा दिया। नबी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नोआखली एक्सप्रेस की तरफ से खेल रहे हैं। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार ने उनसे मुस्तफिजुर मुद्दे पर सवाल दागा। सवाल से चिढ़े नबी ने दो टूक कहा कि इसका उनसे क्या लेना-देना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है मुस्तफिजुर रहमान से जुड़ा विवाद? बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुआई वाली कट्टरपंथियों की कठपुतली अंतरिम सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर भीड़ की हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत के खिलाफ जहरीले बयानों के लिए चर्चित एक कट्टरपंथी युवा उस्मान हादी की पिछले महीने हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, हत्या और रेप जैसी वारदात के बाद भारत में आक्रोश है। मुस्तफिजुर रहमान को पिछले महीने आईपीएल की मिनी नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले की वजह से सोशल मीडिया पर लगातार मांग उठ रही थी कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल से बाहर किया जाए।

आखिरकार बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया। जल्द ही इस मुद्दे ने एक बड़ा विवाद का रूप ले लिया। बांग्लादेश ने अगले महीने होने जा रहे टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत में अपने मैचों को 'सुरक्षा कारणों' से खेलने से इनकार कर दिया और किसी दूसरे देश में उन्हें शिफ्ट करने की मांग की है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने बीसीबी की ये मांग ठुकरा दी है। उसे साफ कहा है कि भारत में सुरक्षा को खतरा जैसी कोई बात नहीं है। बांग्लादेश को भारत में ही विश्व कप मैच खेलने होंगे नहीं तो वो अंक गंवाने के लिए तैयार रहे।

मुस्तफिजुर रहमान से जुड़े सवाल पर नबी की दो टूक मुस्तफिजुर रहमान मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर नबी ने कॉमेंट करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, 'इसका मेरे से क्या लेना-देना भाई? मेरा मुस्तफिजुर से क्या काम है? पॉलिटिक्स में क्या काम है मेरा? मुझे पता है वह एक अच्छा गेंदबाज है, ये सारी बातें पता हैं लेकिन जिस तरह आप सवाल कर रहे हो, ये मुझसे नहीं जुड़ा हुआ है।'