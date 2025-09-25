Ishan Kishan will have to fulfill this condition For Team India return chief selector Says we wed like him to play a bit ईशान किशन ये 'शर्त' पूरी करेंगे तो टीम इंडिया में होगी एंट्री, चीफ सिलेक्टर बोले- हम चाहते हैं कि वह थोड़ा..., Cricket Hindi News - Hindustan
Ishan Kishan will have to fulfill this condition For Team India return chief selector Says we wed like him to play a bit

ईशान किशन ये 'शर्त' पूरी करेंगे तो टीम इंडिया में होगी एंट्री, चीफ सिलेक्टर बोले- हम चाहते हैं कि वह थोड़ा...

ईशान किशन को वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए भी नहीं चुना गया। उनके सामने चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने 'शर्त' रखी है। 27 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज किशन लंबे समय समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। 

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 04:59 PM
ईशान किशन ये 'शर्त' पूरी करेंगे तो टीम इंडिया में होगी एंट्री, चीफ सिलेक्टर बोले- हम चाहते हैं कि वह थोड़ा...

विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भी भारतीय स्क्वॉड में शामिल नहीं किया गया। 27 वर्षीय किशन लंबे समय समय से भारतीय टीम से बाहर हैं। उन्होंने नवंबर 2023 से भारत के लिए कोई मैच नहीं खेला। वह उस साल के आखिर में साउथ अफ्रीका दौरे से अचानक लौट आए थे, जिसके बाद से उनकी वापसी नहीं हुई। वेस्टइंडीज सीरीज के लिए किशन पर विकेटकीपर एन जगदीशन को तरजीह दी गई है। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम इंडिया में एंट्री के लिए किशन के सामने 'शर्त' रखी है, जिसे पूरा करना होगा। वह चाहते हैं कि किशन थोड़ा और क्रिकेट खेलें और अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं। उन्होंने अब तक दो टेस्ट, 27 वनडे और 32 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।

'किशन बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन…

अगरकर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किशन के बारे में पूछे जाने पर कहा, "जब हमने इंडिया ए स्क्वॉड चुना था, तब वह फिट नहीं थे। हालांकि, अब वह फिट हैं। मेरा मतलब है कि जब किशन चोटिल हुए थे, तब एन जगदीशन उस आखिरी टेस्ट मैच का हिस्सा थे, जिसे हमने चुना। हम जानते हैं कि किशन बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वह थोड़ा और क्रिकेट खेलें। उन्हें कुछ अच्छी परफर्मेंस दिखाने होंगी।" वेस्टइंडीज सीरीज के लिए 29 वर्षीय जगदीशन दूसरे विकेटकीपर होंगे। ऋषंप पंत अनफिट होने के कारण स्क्वॉड में नहीं है और ऐसे में ध्रुव जुरेल विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। जगदीशन ने इंडिया ए वर्सेस ऑस्टेलिया ए पहले अनौपचारिक टेस्ट में 64 रनों की पारी खेली थी। वहीं, उन्होंने दलीप ट्रॉफी 2025 सेमीफाइनल में साउथ जोन के लिए 197 और नाबाद 52 रनों की पारी खेली।

ये भी पढ़ें:वेस्टइंडीज के खिलाफ बुमराह एक मैच खेलेंगे या दो? अगरकर ने कर दिया क्लियर

'जगदीशन हो सकते हैं तीसरे ओपनर'

पिछले तीन चार साल से टीम के साथ लगातार दौरा कर रहे अभिमन्यु ईश्वरन को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला है और अब तो वह भारतीय स्क्वॉड से भी बाहर हैं। चीफ सिलेक्टर ने कहा कि इस फैसले के पीछे बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारतीय टीम को हालांकि अगले एक साल विदेश दौरा नहीं करना है लिहाजा ईश्वरन का टेस्ट डेब्यू मुश्किल ही लग रहा है। तीसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में जगदीशन पर विचार हो सकता है। अगरकर ने कहा, ''विदेश दौरे पर 16 या 17 खिलाड़ी जाते हैं और तीसरा सलामी बल्लेबाज भी उसमे होता है। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल का प्रदर्शन खराब नहीं था । ऐसे में हमे तीसरे सलामी बल्लेबाज की जरूरत नहीं है। जरूरत होगी तो उसे भेजा जा सकता है।''

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्कॉड: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, देवदत्त पडिक्कल।

