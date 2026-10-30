वैभव सूर्यवंशी की जगह आए ईशान ने बनाए 0, संजू-अय्यर का भी नहीं चला बल्ला, भारत की हार के 5 बड़े कारण
न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत की हार के पांच बड़े कारण कौन-कौन से रहे, क्या वैभव सूर्यवंशी और भुवनेश्वर कुमार को प्लेइंग 11 से बाहर करना बड़ा कारण रहा, आइए आपको विस्तार से बताते हैं।
शुक्रवार को ऑकलैंड के इडेन पार्क स्टेडियम में खेले गए चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों बड़ी हार मिली है। कीवी टीम ने मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 259 रन बनाए और भारत के सामने 260 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम शुरुआत से लड़खड़ाती रही और जैसे-तैसे 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 179 रन बना सकी। न्यूजीलैंड ने इस मैच को 87 रनों से अपने नाम किया।
आज के मुकाबले में भारत ने अपनी प्लेइंग XI में दो बदलाव किए। पिछले मुकाबले में 19 गेंदों में 45 रनों की पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी की जगह ईशान किशन को खिलाया गया। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की जगह मयंक यादव की वापसी हुई। हालांकि, इन दो बदलावों के बावजूद टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। भुवनेश्वर कुमार की जगह आए मयंक यादव ने तो बेहतर प्रदर्शन किया और चार ओवर की गेंदबाजी में 48 रन देकर तीन विकेट लिए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के स्थान पर आए ईशान किशन के बल्ले से रन नहीं निकले। उन्होंने तीन गेंदों का सामना किया लेकिन बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। जी हां, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। इस मुकाबले में इनफॉर्म वैभव सूर्यवंशी के स्थान पर आए ईशान किशन ने शून्य रन बनाए हैं। भारत की हार के क्या पांच बड़े कारण रहे इसकी विस्तार से बात आगे कर रहे हैं।
पांचवें गेंदबाज का बेअसर होना
इस मुकाबले में भारत की हार का सबसे बड़ा कारण तलाशा जाए तो यह निश्चित तौर पर पांचवें गेंदबाज का बेअसर होना है। नीतीश कुमार रेड्डी ने इस सीरीज के पिछले तीन मुकाबलों में अच्छी गेंदबाजी की थी और उन्होंने कप्तान पर अपना भरोसा बरकरार रखा था। यही कारण है कि कप्तान अय्यर ने उन्हें पूरे चार ओवर की गेंदबाजी दी, जिसमें उन्होंने 16 की इकोनॉमी रेट से 64 रन खर्च कर दिया। बेशक उन्हें एक विकेट मिला, लेकिन पांचवें गेंदबाज के इस तरह से बेअसर हो जाने से अन्य गेंदबाजी यूनिट पर भी दवाब पड़ा और टीम बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही।
यादव डुओ का महंगा साबित होना
भुवनेश्वर कुमार की जगह वापसी करने वाले मयंक यादव ने शुरुआती ओवरों में अच्छा प्रभाव जमाया और मुकाबले में चार ओवर की गेंदबाजी करते हुए 48 रन खर्च कर दिया। यह ठीक बात है कि उन्होंने तीन विकेट हासिल किए, लेकिन सटीक गेंदबाजी ना कर पाने के कारण उन्हें ज्यादा रन पड़े। जब मुख्य गेंदबाज को इतने रन पड़ रहे हों तो दूसरे गेंदबाजों का मोरल नीचे जाता है। भारत की हार की एक बड़ी वजह मयंक यादव का महंगा साबित होना रहा। प्रिंस यादव ने इस मुकाबले में एक विकेट चटकाया। सीरीज में पहली बार हुआ जब प्रिंस यादव और मयंक यादव की जोड़ी एक साथ प्लेइंग XI में दिखी। प्रिंस यादव ने इस मुकाबले में चार ओवर में 49 रन खर्चे। उन्हें आखिरी के ओवरों में बेहतर एक्जीक्यूशन वाले गेंदबाजों में गिना जाता है लेकिन आज सटीक लेंथ से गेंदबाजी करने में प्रिंस कहीं ना कहीं चूकते नजर आए।
विशेषज्ञ स्पिनर की कमी, अक्षर और नमन धीर से नहीं बना काम
भारत के पास दो विशेषज्ञ स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव बाहर बैठे हुए हैं। टीम ऑलराउंडर्स के साथ खेलना ज्यादा प्रेफर कर रही है। कई मैचों में जब भारत की बल्लेबाजी चल जाती है तो यह कमजोर कड़ी छुप जाती है, लेकिन आज बल्लेबाजी विभाग के फेल हो जाने के बाद यह स्पष्ट रूप से उजागर हुई। अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 43 रन 14 से अधिक की इकोनॉमी से दिए। अक्षर के कोटे का एक ओवर पूरा करने आए नमन धीर को भी 16 रन पड़ गए। इस तरह इन दोनों ने मिलाकर सिर्फ 1 विकेट लिए और 49 रन खर्च कर दिए।
ईशान किशन का 0, संजू-अभिषेक का फेलियर
भारत की हार का चौथा बड़ा ऊपरी क्रम की बल्लेबाजी का फेल होना रहा। वैभव सूर्यवंशी के स्थान पर आए ईशान किशन ने 0 रन बनाए। ओपनिंग में लगातार परिवर्तन से अभिषेक शर्मा भी लय में नहीं रहे। पिछले मैच में वन डाउन और आज ओपनिंग से संजू की भी रिदम टूटी। इस तरह वैभव को ना खिलाने के फैसले ने भी काफी खेल बिगाड़ा। संजू 4 (2) रन और अभिषेक 27 (15) रन बनाए आउट हुए।
अय्यर का लगातार फेलियर, भारत को कर रहा एक्सपोज
श्रेयस अय्यर की भारतीय टी-20 टीम में वापसी बतौर कप्तान हुई है। उन्होंने इस दौरान एक शतक और कुछ अर्धशतक भी लगाए हैं। हालांकि, वे सूर्या के आखिरी फेज की तरह ही प्रदर्शन करने में अनियमित नजर आ रहे हैं। आज के मुकाबले में भारतीय टॉप आर्डर के फेल हो जाने के बाद श्रेयस अय्यर से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वे सिर्फ 11 गेंदों का सामना करते हुए चार चौकों की मदद से 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस सीरीज में अय्यर के बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है। वैसे तो उनका नंबर बल्लेबाजी में कई बार आता ही नहीं, लेकिन जब आता है और बहुत जरूरत रहती है तो टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। श्रेयस के आउट होने के बाद नमन धीर और तिलक वर्मा से उम्मीदें थीं, लेकिन आज वे भी नहीं चल सके। अक्षर पटेल का भी बल्ला खामोश रहा। इस तरह भारत ने इस मुकाबले में खराब प्रदर्शन किया और तीन मैचों के बाद सीरीज की पहला हार का स्वाद चखा।
सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला 1 नवंबर को खेला जाएगा। भारत सीरीज में 3-1 से आगे है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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