ईशान किशन-मोहम्मद शमी समेत BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से 5 खिलाड़ियों की छुट्टी, एक नए चेहरेको मिली जगह
मोहम्मद शमी, रजत पाटीदार, सरफराज खान, मुकेश कुमार और ईशान किशन पिछले साइकिल का हिस्सा होने के बावजूद इस बार लिस्ट से बाहर हो गए हैं। जबकि साई सुदर्शन को पहली बार जगह मिली है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने 2025-26 सीजन के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्टार खिलाड़ियों का ताजा कॉन्ट्रैक्ट में डिमोशन हुआ है क्योंकि अब यह दोनों दिग्गज सिर्फ एक ही फॉर्मेट वनडे क्रिकेट में एक्टिव है। दोनों ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप से तो 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। बीसीसीआई ने इस बार A+ कैटेगरी को भी हटा दिया है। अब A कैटेगरी में टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल के साथ जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा शामिल है। बीसीसीआई के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कुल 5 खिलाड़ियों की छुट्टी हुई है, जबकि एक नए चेहरे को जगह मिली है।
मोहम्मद शमी, रजत पाटीदार, सरफराज खान, मुकेश कुमार और ईशान किशन पिछले साइकिल का हिस्सा होने के बावजूद इस बार लिस्ट से बाहर हो गए हैं।
पुरुषों की लिस्ट को 34 से घटाकर 30 खिलाड़ियों का कर दिया गया है, और शमी को बाहर किए जाने को एक मजबूत संकेत माना जा रहा है कि वह सेलेक्टर्स की तुरंत की योजनाओं से बाहर हो सकते हैं। किशन, मुकेश और सरफराज को भी इवैल्यूएशन पीरियड के दौरान एक भी इंटरनेशनल मैच न खेलने के कारण टीम से बाहर कर दिया गया।
हालांकि किशन T20I सेटअप में वापस आ गए हैं, लेकिन यह वापसी नए साइकिल में हुई है। एक खास नाम साई सुदर्शन का है, जो सीनियर पुरुष कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में एकमात्र नए खिलाड़ी हैं।
BCCI ने अभी तक रिटेनरशिप की रकम का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया है, लेकिन पहले ग्रुप A की वैल्यू सालाना 5 करोड़ रुपये थी, जबकि ग्रुप B और C को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ रुपये मिलते थे। पहले कि A+ कैटेगरी को खत्म कर दिया गया है।
बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट
ग्रेड ए-शुभमन गिल,जसप्रीत बुमरा,रवींद्र जड़ेजा।
ग्रेड बी - विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जयसवाल, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर।
ग्रेड सी - अक्षर पटेल, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नितीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें