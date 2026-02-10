Cricket Logo
ईशान किशन-मोहम्मद शमी समेत BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से 5 खिलाड़ियों की छुट्टी, एक नए चेहरेको मिली जगह

संक्षेप:

मोहम्मद शमी, रजत पाटीदार, सरफराज खान, मुकेश कुमार और ईशान किशन पिछले साइकिल का हिस्सा होने के बावजूद इस बार लिस्ट से बाहर हो गए हैं। जबकि साई सुदर्शन को पहली बार जगह मिली है।

Feb 10, 2026 07:00 am IST
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने 2025-26 सीजन के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्टार खिलाड़ियों का ताजा कॉन्ट्रैक्ट में डिमोशन हुआ है क्योंकि अब यह दोनों दिग्गज सिर्फ एक ही फॉर्मेट वनडे क्रिकेट में एक्टिव है। दोनों ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप से तो 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। बीसीसीआई ने इस बार A+ कैटेगरी को भी हटा दिया है। अब A कैटेगरी में टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल के साथ जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा शामिल है। बीसीसीआई के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कुल 5 खिलाड़ियों की छुट्टी हुई है, जबकि एक नए चेहरे को जगह मिली है।

मोहम्मद शमी, रजत पाटीदार, सरफराज खान, मुकेश कुमार और ईशान किशन पिछले साइकिल का हिस्सा होने के बावजूद इस बार लिस्ट से बाहर हो गए हैं।

पुरुषों की लिस्ट को 34 से घटाकर 30 खिलाड़ियों का कर दिया गया है, और शमी को बाहर किए जाने को एक मजबूत संकेत माना जा रहा है कि वह सेलेक्टर्स की तुरंत की योजनाओं से बाहर हो सकते हैं। किशन, मुकेश और सरफराज को भी इवैल्यूएशन पीरियड के दौरान एक भी इंटरनेशनल मैच न खेलने के कारण टीम से बाहर कर दिया गया।

हालांकि किशन T20I सेटअप में वापस आ गए हैं, लेकिन यह वापसी नए साइकिल में हुई है। एक खास नाम साई सुदर्शन का है, जो सीनियर पुरुष कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में एकमात्र नए खिलाड़ी हैं।

BCCI ने अभी तक रिटेनरशिप की रकम का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया है, लेकिन पहले ग्रुप A की वैल्यू सालाना 5 करोड़ रुपये थी, जबकि ग्रुप B और C को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ रुपये मिलते थे। पहले कि A+ कैटेगरी को खत्म कर दिया गया है।

बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट

ग्रेड ए-शुभमन गिल,जसप्रीत बुमरा,रवींद्र जड़ेजा।

ग्रेड बी - विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जयसवाल, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर।

ग्रेड सी - अक्षर पटेल, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नितीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई।

