ईशान किशन ने टी20 मैच में ठोका तूफानी शतक, विराट संग लगाई नैया पार; क्या सिलेक्टर देंगे ध्यान?

संक्षेप: भारतीय टीम से बाहर चल रहे विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने टी20 मैच में तूफानी शतकीय पारी खेली है। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में विराट सिंह संग झारखंड टीम की नैया पार लगाई।

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन की 50 गेंद में नाबाद 113 रन की पारी से झारखंड ने रविवार को अहमदाबाद में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट के ग्रुप डी मैच में त्रिपुरा को आठ विकेट से हरा दिया। किशन ने अपनी नाबाद पारी के दौरान 10 चौके और आठ छक्के मारे जिससे झारखंड ने त्रिपुरा के सात विकेट पर 182 रन के जवाब में 15 गेंद शेष रहते दो विकेट पर 185 रन बनाकर जीत दर्ज की। किशन ने अपनी इस पारी से राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने का प्रयास किया है जो जल्द ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन करेंगे। किशन को विराट सिंह के रूप में उम्दा जोड़ीदार मिला जिन्होंने 40 गेंद में नाबाद 53 रन की पारी खेली। दोनों ने 153 रनों की अटूट साझेदारी की।

एक अन्य मैच में राजस्थान ने अंतिम लम्हों में धैर्य बरकरार रखते हुए कर्नाटक को बेहद रोमांचक मुकाबले में एक रन से हराया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाज करते हुए पांच विकेट पर 201 रन बनाए थे, जिसके जवाब में कड़ी चुनौती पेश करने के बावजूद कर्नाटक की टीम आठ विकेट पर 200 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करते हुए कर्नाटक ने शुरुआत में ही कप्तान मयंक अग्रवाल और केएल श्रीजीत के विकेट गंवा दिए जिससे टीम का स्कोर दो विकेट पर 19 रन पर हो गया। देवदत्त पडिक्कल (32) के विकेट के साथ टीम ने 51 रन तक तीन विकेट गंवा दिए। करुण नायर (32 गेंद में 51 रन) और आर स्मरण (31 गेंद में नाबाद 48) ने 82 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला। दोनों ने 14.5 ओवर में टीम का स्कोर तीन विकेट पर 133 रन तक पहुंचाया लेकिन इसके बाद टीम ने करुण, अभिनव मनोहर, श्रेयस गोपाल और प्रवीण दुबे के विकेट जल्दी-जल्दी गंवा दिए जिससे उसका स्कोर 17.3 ओवर में सात विकेट पर 155 रन हो गया।

स्मरण अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने में नाकाम रहे। विद्याधर पाटिल ने आठ गेंद में तीन छक्कों और दो चौकों से 27 रन बनाकर टीम की उम्मीद जगाई लेकिन कमलेश नागरकोटि (52 रन पर तीन विकेट) ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। कर्नाटक को अंतिम ओवर में 15 रन की जरूरत थी लेकिन विजयकुमार वैशाख के छक्के और स्मरण के चौके के बावजूद टीम एक रन से हार गई। राजस्थान ने इससे पहले दीपक हुड्डा (43), कार्तिक शर्मा (46) और महिपाल लोमरोर (नाबाद 48) की पारियों की बदौलत 200 रन से अधिक का स्कोर खड़ा किया। कर्नाटक के लिए तेज गेंदबाज वैशाख और विद्याधर ने दो-दो विकेट चटकाए। राजस्थान की टीम अब ग्रुप डी में तीन मैच में 12 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है।