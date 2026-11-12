ईशान किशन ओपनर, ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 5 पर; आकाश चोपड़ा ने चुनी टीम इंडिया की प्लेइंग 11
ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ में से कौन रोहित शर्मा का पार्टनर होना चाहिए? इसके बारे में आकाश चोपड़ा ने बताया है। उन्होंने संभावित टीम का भी चयन किया है कौन-कौन खेल सकता है।
टीम इंडिया को कल यानी शुक्रवार 13 नवंबर को पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला खेलना है। इस मैच के लिए भारत की टीम में कई बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल समेत कई खिलाड़ी टेस्ट सीरीज की तैयारियों में बिजी हो गए हैं। टीम भी पहले ही घोषित हो चुकी थी, जिसके कप्तान श्रेयस अय्यर थे। वाइस कैप्टेंसी ईशान किशन को दी गई थी। हालांकि, ईशान अभी तक नहीं खेले थे, लेकिन उनके खेलने की पूरी संभावना है। ऐसे में पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने बताया है कि कौन-कौन प्लेइंग इलेवन में हो सकता है और ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ कहां बल्लेबाजी कर सकते हैं?
आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यब वीडियो में कहा, "इस मैच के लिए 11 क्या होगी? क्योंकि अब इतने बदलाव हो गए हैं तो 11 नई बनानी पड़ेगी। इसमें जो बड़ा सवाल रहेगा भारतीय चयनकर्ताओं के सामने टीम मैनेजमेंट के सामने कि ईशान किशन को एक ओपनर के तौर पर खिलाया जाए या फिर ईशान जो इस टीम के वाइस कैप्टन भी हैं, उन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाए। मैं तो उनसे ओपन कराऊंगा। इससे लेफ्ट-राइट का कॉम्बिनेशन भी बना रहेगा। आप रोहित शर्मा के साथ ओपन कर लीजिए और थोड़ी सी मुंबई इंडियंस की पुरानी यादें ताजा कर लीजिए। ऐसे में आप ऋतुराज को चार या पांच पर खिला सकते हैं।"
पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, "ऋतुराज जब आखिरी बार खेले थे तो वे नंबर चार पर खेले थे, वहां उन्होंने शतक भी बनाया था। रन बनाए थे, लेकिन मौके नहीं मिल रहे हैं। अब ये मौका है तो आप उन्हें खिला लीजिए। उनसे ओपन भी कराया जा सकता है, जो उनकी नेचुरल बैटिंग पोजिशन है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि अभी तक जब भी उन्हें मौके मिले थे तो उन्हें आपने बीच में खिलाया था तो अभी भी बीच में खिलाओ। ईशान किशन तो ओपन कर ही लेते हैं, उनको ओपन करवाओ। ये मैं सोचता हूं, टीम क्या सोचती है, मुझे नहीं पता।"
आकाश ने आगे बताया कि वे अपनी प्लेइंग इलेवन में ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा और ईशान किशन को रखेंगे। तीन पर किंग कोहली होंगे। चार पर कप्तान श्रेयस अय्यर। पांच पर ऋतुराज गायकवाड़। 6 पर नमन धीर, सात पर अक्षर पटेल और 8 पर आकिब नबी होंगे। आगे उन्होंने गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह को चुना है, जबकि आखिरी जगह के लिए उनको लगता है कि अगर मैनेजमेंट चारों पेसर्स के साथ जाता है तो मोहम्मद सिराज खेलेंगे, लेकिन माउंट मॉन्गनुई में थोड़ी सी मदद स्पिनरों को मिलती है। ऐसे में कुलदीप यादव को भी मौका मिल सकता है।
आकाश चोपड़ा द्वारा चुनी गई भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
रोहित शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, नमन धीर, अक्षर पटेल, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज/कुलदीप यादव
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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