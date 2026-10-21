ईशान किशन के पास कई रिकॉर्ड बनाने का मौका, न्यूजीलैंड सीरीज में पूरे कर सकते हैं 2000 T20I रन
ईशान किशन के पास न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान कई रिकॉर्ड दर्ज करने का मौका है। वह टी20 इंटरनेशनल में 2000 रन पूरे करने के भी काफी करीब है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-2 से सीरीज बराबर पर रहने के बाद भारतीय टीम एक बार फिर मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। हालांकि टीम को तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं मिला है। हालांकि विंडीज सीरीज में दमदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से अच्छा करने की उम्मीद रहेगी। टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के पास आगामी न्यूजीलैंड सीरीज में कुछ रिकॉर्ड बनाने का सुनहरा मौका है।
किशन के पास कई रिकॉर्ड बनाने का मौका
ईशान किशन के पास न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान कुछ रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है। वह एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन सकते हैं। एक कैलेंडर ईयर में बतौर भारतीय बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम है। उन्होंने 2022 में 1164 टी20 इंटरनेशनल रन बनाए थे। किशन को उनसे आगे निकलने के लिए सिर्प सात रन चाहिए। ईशआन किशन ने 34 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1158 रन बनाए हैं। उनका औसत 37.35 और स्ट्राइक रेट 172.06 है। उन्होंने एक शतक और सात अर्धशतक लगाए हैं।
टी20 इंटरनेशनल में 2000 रन के करीब
टेस्ट खेलने वाले देशों की सूची में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान को मोहम्मद रिजवान के नाम है। उन्होंने 2021 में 1326 रन बनाए हैं। ईशान किशन उनसे सिर्फ 139 रन दूर हैं। वह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में 2000 रन पूरे करने वाले सातवें बल्लेबाज भी बन सकते हैं। उसके लिए किशन को 46 रनों की जरूरत है। 66 मैचों में उन्होंने टीम के लिए 1964 रन बनाए हैं। ईशान ने एक शतक और 13 अर्धशतक भी लगाए हैं।
ईशान किशन ने इस साल अब तक 49 टी20 मैचों में 1760 रन बनाए हैं। उनका औसत 38.26 रहा है और स्ट्राइक रेट 175 का है। वह एक कैलेंडर ईयर में 2000 टी20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनने के करीब हैं। उनको यहां तक पहुंचने के लिए 240 रन चाहिए। वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन और मोहम्मद रिजवान ही ये कारनामा कर पाए हैं। पूरन ने 2024 में 2331 रन और रिजवान ने 2021 में 2036 रन बनाए थे।
न्यूजीलैंड में पिछली बार भारत ने 2022 में नेपियर में टी20 मैच खेला था और वर्षाबाधित वह मैच डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर ड्रॉ रहा था । भारत ने वह श्रृंखला जीती थी चूंकि खराब मौसम के कारण एक ही मैच हो सका था ।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी