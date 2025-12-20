ईशान किशन का इंतजार हुआ खत्म, 2 साल बाद T20 WC 2026 के लिए टीम इंडिया में धासूं एंट्री

संक्षेप: विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की करीब दो साल बाद भारतीय टीम में वापसी हुई है। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें टीम में मौका मिला। उन्होंने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 2023 के अंत में खेला था

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को टी20 विश्व कप के लिए टीम घोषित की। फरवरी-मार्च में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में कुछ बदलाव हुए हैं। भारतीय टीम से करीब दो साल तक बाहर रहे ईशान किशन की वापसी हुई है, उन्हें जितेश शर्मा की जगह दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में टीम में शामिल किया गया है। संजू सैमसन बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज खेलेंगे। ईशान किशन लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे। हालांकि घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन की बदौलत वह भारतीय टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं।

टी20 विश्व कप के लिए अक्षर पटेल को उप कप्तान नियुक्त किया गया। सूर्यकुमार यादव टीम की कमान संभालेंगे। टी20 टीम के नियमित सदस्य रहे शुभमन गिल स्क्वॉड का हिस्सा नहीं रहे हैं। टी20 विश्व कप के लिए चुनी गई टीम में सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम ईशान किशन का है। ईशान किशन को शानदार घरेलू फॉर्म का इनाम मिला है। उन्होंने लगभग दो साल के अंतराल के बाद टीम इंडिया में वापसी की है।

ईशान किशन ने भारत के लिए अपना आखिरी टी20 मैच नवंबर 2023 में खेला था। घरेलू क्रिकेट में कड़ी मेहनत और शानदार प्रदर्शन के बाद अब उनकी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी हुई है। ईशान की वापसी का सबसे बड़ा कारण सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में उनका प्रदर्शन रहा। उन्होंने झारखंड की कप्तानी करते हुए टीम को खिताब जिताया और टूर्नामेंट में 517 रन (10 मैचों में) बनाए, जिसमें फाइनल में लगाया गया धुआंधार शतक भी शामिल है।

भारत इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगा, और 7 फरवरी को USA के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा, जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ बहुप्रतीक्षित मुकाबला टूर्नामेंट में भारत का तीसरा मैच होगा और यह 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा।