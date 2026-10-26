ईशान किशन तीसरे T20 मैच से भी बाहर, BCCI ने किया ऐलान; ये है उनका रिप्लेसमेंट
ईशान किशन तीसरे T20 मैच से भी बाहर हो गए हैं। रिप्लेसमेंट प्लेयर ने टीम के साथ वेलिंग्टन के लिए ट्रेवल किया और वे टीम के साथ जुड़े रहेंगे। बीसीसीआई ने इसकी जानकारी दे दी है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में भी भारतीय टीम को ईशन किशन की सेवाएं मिलने वाली नहीं है। चोट की वजह से पहले टी20 मैच में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाले और दूसरे टी20 मैच से आधिकारिक तौर पर बाहर होने वाले ईशान किशन एक और मैच मिस करेंगे। टीम इंडिया के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि वे इस समय टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर वन बल्लेबाज हैं। टीम मैनेजमेंट उन्हें रिकवरी के लिए पूरा टाइम देना चाहता है। यही कारण है कि उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर दूसरे टी20 मैच के लिए टीम के साथ जुड़ने वाले प्लेयर को तीसरे टी20 मैच के लिए भी टीम के साथ वेलिंग्टन ले जाया गया था।
ईशान किशन की जगह पहले टी20 मैच में चोट के कारण नंबर 3 पर तिलक वर्मा को प्रमोट किया गया था। ईशान किशन मध्य क्रम में खेले थे और उसके अगले दिन टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने इस बात की जानकारी दे दी थी कि वे पूरी तरह फिट नहीं हैं और दूसरे टी20 मैच से बाहर हो सकते हैं। इसके अगले कुछ घंटों में बीसीसीआई ने इस बात की आधिकारिक जानकारी दे दी थी कि ईशान किशन दूसरे टी20 मैच से बाहर हो गए हैं। इतना ही नहीं, कुछ समय के बाद उनके रिप्लेसमेंट का भी ऐलान बोर्ड ने कर दिया था।
बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की जगह कुमार कुशाग्र को बैकअप विकेटकीपर के तौर भारत की टी20 टीम में शामिल किया गया था। वे ईशान कि रिप्लेसमेंट थे। वे सिर्फ दूसरे टी20 के लिए आधिकारिक तौर पर टीम के साथ जुड़े थे, लेकिन क्राइस्टचर्च से वे भारत की टी20 टीम के साथ वेलिंग्टन गए, जहां तीसरा मुकाबला खेला जाना है। ऐसे में संभावना यही थी है कि वे इस मैच में भी बैकअप विकेटकीपर होंगे, जबकि ईशान किशन बाहर बैठेंगे। अब बीसीसीआई ने इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है।
बीसीसीआई ने ईशान को लेकर दी जानकारी
बीसीसीआई ने सोमवार 26 अक्टूबर की सुबह अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जानकारी दी, "ईशान किशन अपने लो ग्रेड राइट एडिक्टर स्ट्रेन से अच्छी तरह उबर रहे हैं, जो उन्हें न्यूज़ीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले T20I के दौरान लगा था। उन्हें अभी मैच फिटनेस हासिल करनी है और वे 27 अक्टूबर, 2026 को वेलिंगटन में खेले जाने वाले तीसरे T20I से बाहर हो गए हैं। BCCI मेडिकल टीम ईशान की प्रोग्रेस पर नज़र रख रही है। कुमार कुशाग्र तीसरे T20I के लिए टीम के साथ बने रहेंगे।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट