Mar 09, 2026 09:16 am IST
ईशान किशन ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। हालांकि फाइनल से पहले उनपर दुखों को पहाड़ टूटा, उनकी कजिन बहन की कार एक्सीडेंट में जान गई। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने तोबड़तोड़ प्रदर्शन किया।

ईशान किशन का खुलासा, टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले गई थी बहन की जान; बोले- हार्दिक भाई से बात की…

ईशान किशन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई। पिछले साल के अंत तक ईशान भारतीय स्क्वॉड तक का हिस्सा नहीं थे, मगर सैयाद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ताबड़तोड़ बैटिंग कर ना सिर्फ उन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई, बल्कि चमचमाती ट्रॉफी भी उठाई। हालांकि फाइनल से पहले उनपर दुखों का पहाड़ टूट गया था। उनकी कजिन बहन की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसका खुलासा उन्होंने मैच के बाद किया। बता दें, भारत ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 255 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसमें ईशान किशन ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी।

ईशान किशन ने मैच के बाद कहा, “सच कहूं तो, गेम से पहले, कल एक कार एक्सीडेंट में मेरी कजिन बहन की मौत हो गई। मैंने उसके लिए अच्छा खेला। मैंने हार्दिक भाई से बात की, उन्होंने कहा कि टीम को आगे रखो। मैं यह जीत उसे डेडिकेट करता हूं, और आज विमेंस डे है, इसलिए यह और भी खास हो जाता है।”

न्यूजीलैंड सीरीज से हुई थी ईशान किशन की वापसी

जब टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड में अचानक ईशान किशन का नाम देखने को मिला था तो हर कोई हैरान था। दरअसल, 2025 के अंत तक शुभमन गिल भारतीय टी20 सेटअप में अपनी जगह बना रहे थे, मगर अचानक चयनकर्ताओं ने उन्हें बाहर कर ईशान किशन को मौका दिया। किशन ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका।

ईशान किशन को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में ही किस्मत का साथ मिला। पहले मैच से ही उन्हें प्लेइंग XI में जगह मिली। तिलक वर्मा चोट से उभर रहे थे, जिस वजह से किशन नंबर-3 पर खेले। ईशान किशन का परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन की जगह अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज किया।

ईशान किशन ने टी20 वर्ल्ड कप में कुल 9 मैच खेले, जिसमें 317 रन बनाए। वह भारत के लिए इस टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे।

