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14 चौके, 7 छक्के, ईशान किशन ने खेली तूफानी पारी, अफगानिस्तान के खिलाफ जड़ा तीसरा सबसे तेज शतक

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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अफगानिस्तान के खिलाफ लखनऊ में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में ईशान किशन ने तूफानी पारी खेली है। उन्होंने 71 गेंदों में शतक जड़ा है। 14 चौके और 7 छक्कों की मदद से उन्होंने अपनी पारी के दौरान कुल 125 रन बनाए। इस शतक के साथ वे अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं।

14 चौके, 7 छक्के, ईशान किशन ने खेली तूफानी पारी, अफगानिस्तान के खिलाफ जड़ा तीसरा सबसे तेज शतक

भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में ईशान किशन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शतकीय पारी खेल दी है। उन्होंने अफगानिस्तान के गेंदबाजों को रडार पर लेते हुए विकेट के चारों तरफ चौके- छक्कों की बरसात की और अपने वनडे करियर का एक और शतक लगा दिया है। लंबे अरसे के बाद वनडे क्रिकेट में वापसी कर रहे ईशान किशन के लिए यह शतक एक संजीवनी बूटी की तरह है।

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बुधवार, 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और यशस्वी जायसवाल 9 रन के टीम स्कोर पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ने पारी को संभाला। हालांकि, 92 के टीम स्कोर पर रोहित शर्मा पवेलियन लौट गए। इसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने धुआंधार बल्लेबाजी की। उन्होंने 79 गेंदों में 125 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान ईशान किशन ने 14 चौके और 7 छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 158.23 का रहा। ईशान किशन ने इस मैच में सिर्फ 71 गेंदों में शतक लगाया।

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इस शानदार शतकीय पारी के साथ ईशान किशन वनडे क्रिकेट में अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले सिर्फ दो बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ ईशान किशन से तेज शतक लगाए हैं। ये नाम हैं, इंग्लैंड के इयोन मॉर्गन और भारत के रोहित शर्मा। मॉर्गन ने साल 2019 में 57 गेंदों में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट में शतक जड़ा था, वहीं रोहित शर्मा ने साल 2023 में सिर्फ 63 गेंदों में यह कारनामा किया था। इस सूची में ईशान किशन 71 गेंदों में शतक जड़ने के साथ ही तीसरे स्थान पर हैं। लिस्ट में चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल हैं, जिन्होंने मुंबई में विश्व कप 2023 के दौरान (वही पारी जिसमें दोहरा शतक लगाया था) अफगानिस्तान के खिलाफ 76 गेंदों में शतक जड़ा था। अब शुभमन गिल इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं, जिन्होंने आज के मैच में ही लखनऊ में अफगानिस्तान के खिलाफ 77 गेंदों में शतक जड़ दिया है।

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अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में सबसे तेज शतक (गेंदों के हिसाब से):

57 इयोन मॉर्गन, मैनचेस्टर, 2019

63 रोहित शर्मा, दिल्ली, 2023

71 ईशान किशन, लखनऊ, 2026

76 ग्लेन मैक्सवेल, मुंबई, विश्व कप 2023

77 शुभमन गिल, लखनऊ 2026

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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Ishan Kishan
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