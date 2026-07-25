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धमाकेदार पारी के बाद विराट कोहली से आगे निकले ईशान किशन, लेकिन बाबर आजम को नहीं छोड़ पाए पीछे

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में ईशान किशन ने शानदार 81 रनों की पारी सिर्फ 44 गेंदों में खेली। अपनी इस पारी के साथ ही उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, लिस्ट में अब भी बाबर आजम से नीचे हैं।

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ईशान किशन ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में ईशान किशन ने शानदार 81 रनों की पारी सिर्फ 44 गेंदों में खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान कुल नौ चौके और 2 छक्के लगाए। 184 से अधिक की स्ट्राइक रेट से पारी खेली। इस दमदार पारी के साथ ईशान किशन ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। वे एक टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैंलेंडर ईयर में सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के टॉप बल्लेबाजों में 7वें स्थान पर आ गए हैं। एक कैलेंडर ईयर में ईशान किशन के क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में अब 783 रन हो गए हैं और उन्होंने विराट कोहली द्वारा साल 2022 में बनाए गए 781 रन के आंकड़े को पीछे छोड़ चुके हैं। हालांकि, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सूर्यकुमार यादव जैसे तमाम बल्लेबाज उनसे ऊपर हैं। पूरी लिस्ट देखते हैं।

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टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान टॉप पर हैं। उन्होंने साल 2021 में एक साल में ही 1326 रन बना दिए थे जो दुनिया में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रन हैं। भारत के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2022 में कमाल का प्रदर्शन करते हुए 1164 रन बनाए थे। मोहम्मद रिजवान एक बार फिर लिस्ट में हैं। इस बार वे तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2022 में 996 रन बनाए थे। बाबर आजम के बल्ले से साल 2021 में 939 रन निकले थे। वे चौथे स्थान पर हैं। इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर जिम्बाब्वे के प्लेयर ब्रायन बेनेट हैं जिन्होंने साल 2025 में 936 रन बनाए थे। भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस सूची में 6वें स्थान पर हैं। उन्होंने 2025 में 859 रन बनाए थे। ईशान किशन अब इस सूची में विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए 7वें स्थान पर आ गए हैं, जिन्होंने साल 2026 में अब तक 783 रन बना लिए हैं। विराट कोहली लिस्ट में आठवें स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने साल 2022 में 781 रन बनाए थे। 2025 में 775 रनों के साथ तंजीद हसन नौवें और 2025 में ही 771 रनों के साथ साहिबजादा फरहान 10वें स्थान पर हैं। पूरी लिस्ट नीचे दी गई है।

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एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक T20I रन (पूर्ण सदस्य)

1. 1326 रन - मोहम्मद रिजवान (2021)

2. 1164 रन - सूर्यकुमार यादव (2022)

3. 996 रन - मोहम्मद रिजवान (2022)

4. 939 रन - बाबर आजम (2021)

5. 936 रन - ब्रायन बेनेट (2025)

6. 859 रन - अभिषेक शर्मा (2025)

7. 783 रन - इशान किशन (2026)

8. 781 रन - विराट कोहली (2022)

9. 775 रन - तंजीद हसन (2025)

10. 771 रन - साहिबजादा फरहान (2025)

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Ishan Kishan
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