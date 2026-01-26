ईशान किशन या संजू सैमसन...तिलक वर्मा की वापसी के बाद किसका कटेगा पत्ता?

Cricket Logo
Ishan Kishan or Sanju Samson who will doped after Tilak Varma return Ajinkya Rahane Answered
ईशान किशन ने जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है, उसे देखने के बाद हर कोई उनकी तारीफ ही कर रहा है। किशन की यह फॉर्म टी20 वर्ल्ड कप से पहले संजू सैमसन पर लगातार दबाव बना रही है।

Jan 26, 2026 10:24 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ईशान किशन ने जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है, उसे देखने के बाद हर कोई उनकी तारीफ ही कर रहा है। किशन की यह फॉर्म टी20 वर्ल्ड कप से पहले संजू सैमसन पर लगातार दबाव बना रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी सीरीज के तीसरे मुकाबले में सैमसन गोल्डन डक पर आउट हुए, वहीं पहले दो टी20 में उन्होंने क्रमश: 10 और 6 रन बनाए थे। सीरीज खत्म होते-होते तिलक वर्मा की टीम में वापसी हो जाएगी, ऐसे में संजू सैमसन या ईशान किशन किसका पत्ता कटेगा इसका जवाब पूर्व भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने दिया है।

क्रिकबज पर रहाणे ने कहा, "जब तिलक वर्मा वापस आएंगे, तो मेरी नज़र में ईशान किशन बाहर बैठेंगे। संजू सैमसन, मैं उन्हें अगले दो T20I में रन न बनाने पर भी सपोर्ट करूंगा। मुझे यकीन है कि मैनेजमेंट और कप्तान संजू सैमसन को सपोर्ट करेंगे। वह एक क्वालिटी प्लेयर हैं। उन्हें बस खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है। उनके पास गेम और काबिलियत है। कभी-कभी इस फॉर्मेट में आपका खेल खराब दिख सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। यह हमेशा आपके भरोसे और मैदान पर जाकर आज़ादी से खेलने और खुद को सपोर्ट करने के बारे में होता है।"

पूर्व भारतीय टेस्ट कप्तान ने सैमसन को सलाह भी दी और उनसे IPL में अपने गेम प्लान पर फिर से सोचने को कहा।

रहाणे ने कहा, "आइए उसकी तुलना अभिषेक शर्मा से न करें, जो दूसरे छोर पर है। संजू सैमसन में अलग काबिलियत है। उसे मैदान पर जाकर अपनी पुरानी पारियों और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेली गई पारियों के बारे में सोचना चाहिए। बस मैदान पर जाकर खुद को एक्सप्रेस करने से वह फॉर्म में वापस आ जाएगा। शायद 15 गेंदों में 25 या 20 गेंदों में 35 रन भी ठीक रहेंगे। लेकिन थोड़ा समय बिताना और पहले कुछ ओवर निकालकर फिर वहां से गेम को आगे बढ़ाना उसके लिए सबसे अच्छा होगा।"

