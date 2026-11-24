एमएस धोनी के रिटायरमेंट पर आया ईशान किशन का रिएक्शन, बोले- जब उन्होंने इसका ऐलान किया तो हर कोई…
एमएस धोनी के रिटायरमेंट पर ईशान किशन का रिएक्शन आया है। वे पटना में एक कार्यक्रम में नजर आए, जहां उन्होंने धोनी को लेकर कहा कि जब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो हर कोई दुखी था।
एमएस धोनी ने हाल ही में आईपीएल से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2026 को आईपीएल 2027 के लिए रिटेंशन डे था। इस दौरान सभी जानते थे कि एमएस धोनी को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। धोनी इस बार के आईपीएल में खेलेंगे या नहीं, ये उसी दिन तय होना था। दोपहर को चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके ने उनके रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए ये जानकारी दी थी कि वे सीएसके के मेंटॉर होंगे। इस पर भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज और रांची के ही रहने वाले ईशान किशन का रिएक्शन आया है।
IPL से MS धोनी के रिटायरमेंट लेने पर टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने पीटीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में कहा, "उन्हें लगा कि रिटायर होने का यह सही समय है, लेकिन हम सब समझते हैं कि उन्होंने इस देश को कितना कुछ दिया है और कैसे उन्होंने इतने सारे युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया है। यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की तो सभी दुखी भी हुए। बहुत कम लोग ही वह कर पाए हैं, जो उन्होंने देश के लिए किया है।"
उन्होंने अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी /यानी सीईओ काव्या मारन को उनकी शादी पर भी बधाई दी। काव्या ने इसी महीने संगीतकार एवं प्लेबैक सिंग अनिरुद्ध रविचंदर से शादी की है। ईशान ने कहा, ''मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की और बधाई दी। मुझे शादी के समारोह में शामिल होना था, लेकिन तबीयत थोड़ी खराब होने के कारण नहीं जा सका। मैं नवविवाहित जोड़े को बधाई देता हूं। उनकी शादी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे बहुत अच्छी हैं।''
2026 में एक भी मैच नहीं खेले थे माही
महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी इंटरनेशनल मैच 2019 में खेला था, जबकि 2020 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। वहीं, आईपीएल में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। 2025 में एमएस धोनी आखिरी बार आईपीएल खेलते हुए नजर आए थे, जबकि रिटायरमेंट उन्होंने 2026 में लिया। वैसे तो 2026 में भी वे चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे, लेकिन चोट के कारण सीजन में एक भी मैच नहीं खेल पाए थे। पहले मैच से पहले ही वे चोटिल हो गए थे, जिससे वे आखिर में उबर पाए थे।
CSK के खेमे में ही दिखाई देंगे धोनी
अगर आप भी एमएस धोनी के फैन होंगे तो आपको भी बुरा लगा होगा कि एमएस धोनी रिटायर हो गए हैं। हालांकि, उनकी उम्र अब 44 के पार हो चुकी है और ऐसे में हाई इंटेंस गेम को खेलना उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि इस उम्र में अगर चोट लगती है तो फिर रिकवरी में लंबा समय लगेगा और कोई नहीं चाहेगा कि करियर के आखिर में कोई गंभीर चोट उन्हें लगे। दूसरा यह कि अब नए खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा, लेकिन एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के डगआउट में नजर आएंगे, ये एक अच्छी बात फैंस के लिए जरूर है। हो सकता है कि एमएस धोनी आईपीएल 2027 के ऑक्शन के दौरान सीएसके के ऑक्शन टेबल पर भी नजर आएं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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