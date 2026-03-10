'कीर्ति आजाद को लेकर क्या बोलूं,' ट्रॉफी मंदिर ले जाने वाले सवाल पर ईशान किशन ने यूं किया रिएक्ट
भारत ने शानदार अंदाज में टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने नाम किया। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को रौंदा। कीर्ति आजाद ने टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को मंदिर ले जाना पर सवाल उठाया था।
सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतकर झंडे गाड़ दिए। भारत ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदा। खिताबी जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार, हेड केच गौतम गंभीर और आईसीसी अध्यक्ष जय शाह के साथ अहमदाबाद के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने गए थे। साथ में ट्रॉफी भी थी। ट्रॉफी को मंदिर ले जाना 1983 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे कीर्ति आजाद को रास नहीं आया। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद कीर्ति आजाद ने सवाल उठाते हुए इसे भारतीयता के खिलाफ करार दिया। वहीं, भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सवाल का जवाब देने से परहेज किया।
'कीर्ति आजाद को लेकर क्या बोलूं'
ईशान ने मंगलवार को बिहार की राजधानी पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, ''टीम जीती है, यह ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे देश के लिए अच्छी बात है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि अच्छा क्रिकेट खेलते रहें और जीतते रहें।'' ईशान से जब कीर्ति आजाद के बयान को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''इतना अच्छा वर्ल्ड कप जीते हैं। अच्छा सवाल कीजिए। कीर्ति आजाद क्या बोले हैं, अब मैं इसपर क्या बोलूं? कुछ अच्छा सवाल कीजिए कि कितना मजा आया? बेकार सवाल पूछ लिया।'' ईशान ने टी20 वर्ल्ड कप में 9 मैचों में 35.22 की औसत और 193.29 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 317 रन बनाए। वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर रहे।
कीर्ति आजाद ने क्या कुछ कहा था?
कीर्ति आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, ''टीम इंडिया पर शर्म आती है। जब हमने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में विश्व कप जीता था, तब हमारी टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई खिलाड़ी थे। हम ट्रॉफी को अपनी धार्मिक जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि भारत (हिंदुस्तान) में लाए थे। आखिर भारतीय क्रिकेट ट्रॉफी को क्यों घसीटा जा रहा है? मस्जिद क्यों नहीं? चर्च क्यों नहीं? गुरुद्वारा क्यों नहीं? यह टीम भारत का प्रतिनिधित्व करती है, सूर्यकुमार यादव या जय शाह के परिवार का नहीं। मोहम्मद सिराज कभी ट्रॉफी को मस्जिद में नहीं ले गए। संजू कभी इसे चर्च में नहीं ले गए। यह ट्रॉफी हर धर्म के 140 करोड़ भारतीयों की है, किसी एक धर्म की जीत का जश्न मनाने की जगह नहीं।''
भारतीय टीम ने रचा नया इतिहास
भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप जीतकर नया इतिहास रचा है। भारत लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है। भारत तीन बार यह ट्रॉफी जीतने वाली इकलौती टीम है। एमएस धोनी भारत के पहले टी20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान हैं। उनकी अगुआई में भारत ने 2007 में पहला टूर्नामेंट जीता था। इसके बाद रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारत ने 2024 में दूसरा खिताब अपने नाम किया था।
