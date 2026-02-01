ईशान किशन का शतक लगाकर भी नहीं भरा मन, वर्ल्ड कप को लेकर दिया बड़ा बयान
ईशान ने मैच के बाद कहा कि वह अपनी इस पारी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि उनका असली लक्ष्य भारत को वर्ल्ड कप जिताना है। उन्होंने पांचवें टी20 मैच में 42 गेंदों में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टी20 शतक (103 रन) बनाया।
भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम मुकाबले में दमदार शतक लगाया। उनका ये टी20 इंटरनेशनल में पहला शतक है। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड भी दिया गया। मैच खत्म होने के बाद ईशान किशन ने कहा है कि वह धमाकेदार वापसी के बावजूद पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं और उनकी नजरें टी20 विश्व कप 2026 जीतने पर है। भारत ने शनिवार को न्यूजीलैंड को 5वें मैच में 46 रनों से शिकस्त दी और पांच मैचों की टी20 सीरीज 4-1 से जीती।
किशन ने लंबे समय तक टीम से बाहर रहने के बाद शानदार वापसी करते हुए अपनी दावेदारी मजबूत की है। ईशान किशन ने मैच के बाद कहा, ''वास्तव में यह संतोषजनक तो है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं वहां नहीं पहुंचा हूं। हां, मैंने अच्छा प्रदर्शन किया है और अवॉर्ड मिल रहे हैं, लेकिन मेरा मुख्य फोकस विश्व कप पर है। हां अतिरिक्त मेहनत की जरूरत होगी। जो महत्वपूर्ण है, वह यह है कि हम आगे भी इसी फॉर्म को जारी रखें,
5वें मुकाबले में भारत के लिए ईशान किशन ने 43 गेंद में 6 चौके और 10 छक्कों की मदद से 103 रन बनाए। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी किशन का अच्छा साथ दिया। दोनों के बीच करीब दस ओवर में 137 रन की साझेदारी हुई। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंद में चार चौकों और छह छक्कों की मदद से 63 रन की पारी खेली। ईशान किशन का शानदार फॉर्म संजू सैमसन के लिए खतरा बन गया है क्योकि वह खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं और लगातार मैचों में रन नहीं बना सके। संजू ने 5 मैचों में सिर्फ 46 रन बनाए हैं। सूर्यकुमार ने कहा कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर विकेटकीपर-बल्लेबाज को लेकर अंतिम फैसला शनिवार को वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ विश्व कप के पहले मैच से पहले लिया जाएगा।