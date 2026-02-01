Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ishan Kishan Not Satisfied with New Zealand Comeback Eyes T20 World Cup 2026 Glory
ईशान किशन का शतक लगाकर भी नहीं भरा मन, वर्ल्ड कप को लेकर दिया बड़ा बयान

ईशान किशन का शतक लगाकर भी नहीं भरा मन, वर्ल्ड कप को लेकर दिया बड़ा बयान

संक्षेप:

ईशान ने मैच के बाद कहा कि वह अपनी इस पारी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि उनका असली लक्ष्य भारत को वर्ल्ड कप जिताना है। उन्होंने पांचवें टी20 मैच में 42 गेंदों में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टी20 शतक (103 रन) बनाया।

Feb 01, 2026 03:20 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम मुकाबले में दमदार शतक लगाया। उनका ये टी20 इंटरनेशनल में पहला शतक है। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड भी दिया गया। मैच खत्म होने के बाद ईशान किशन ने कहा है कि वह धमाकेदार वापसी के बावजूद पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं और उनकी नजरें टी20 विश्व कप 2026 जीतने पर है। भारत ने शनिवार को न्यूजीलैंड को 5वें मैच में 46 रनों से शिकस्त दी और पांच मैचों की टी20 सीरीज 4-1 से जीती।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

किशन ने लंबे समय तक टीम से बाहर रहने के बाद शानदार वापसी करते हुए अपनी दावेदारी मजबूत की है। ईशान किशन ने मैच के बाद कहा, ''वास्तव में यह संतोषजनक तो है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं वहां नहीं पहुंचा हूं। हां, मैंने अच्छा प्रदर्शन किया है और अवॉर्ड मिल रहे हैं, लेकिन मेरा मुख्य फोकस विश्व कप पर है। हां अतिरिक्त मेहनत की जरूरत होगी। जो महत्वपूर्ण है, वह यह है कि हम आगे भी इसी फॉर्म को जारी रखें,

ये भी पढ़ें:ईशान किशन ने तोड़ा रोहित का रिकॉर्ड, मात्र 36 पारियों में कर दिया बड़ा कारनामा

5वें मुकाबले में भारत के लिए ईशान किशन ने 43 गेंद में 6 चौके और 10 छक्कों की मदद से 103 रन बनाए। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी किशन का अच्छा साथ दिया। दोनों के बीच करीब दस ओवर में 137 रन की साझेदारी हुई। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंद में चार चौकों और छह छक्कों की मदद से 63 रन की पारी खेली। ईशान किशन का शानदार फॉर्म संजू सैमसन के लिए खतरा बन गया है क्योकि वह खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं और लगातार मैचों में रन नहीं बना सके। संजू ने 5 मैचों में सिर्फ 46 रन बनाए हैं। सूर्यकुमार ने कहा कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर विकेटकीपर-बल्लेबाज को लेकर अंतिम फैसला शनिवार को वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ विश्व कप के पहले मैच से पहले लिया जाएगा।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
India vs New Zealand Ishan Kishan T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |