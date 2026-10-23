टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका, दूसरे T20 मैच से बाहर हुआ नंबर वन प्लेयर; BCCI ने किया कन्फर्म
टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले एक तगड़ा झटका लगा है। दूसरे T20 मैच से नंबर वन प्लेयर बाहर हो गया है, जो कोई और नहीं, बल्कि ईशान किशन हैं।
टीम इंडिया अब न्यूजीलैंड के दौरे पर है, जहां 5 मैचों की टी20 सीरीज गुरुवार 22 अक्टूबर से शुरू हो गई है। भारत ने पहला मुकाबला 4 विकेट से जीता और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। हालांकि, दूसरे मुकाबले से पहले एक तगड़ा झटका श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम को लगा है। कल यानी शनिवार 24 अक्टूबर को खेले जाने वाले दूसरे T20 मैच से नंबर वन प्लेयर बाहर हो गया है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि बल्लेबाज ईशान किशन हैं, जो पहले मैच में भी नंबर 3 पर नहीं उतर पाए थे। बीसीसीआई ने उनके दूसरे टी20 से बाहर होने की पुष्टि कर दी है।
बीसीसीआई ने शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे इस बात की जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दी है कि ईशान किशन दूसरे मैच का हिस्सा नहीं होंगे। बीसीसीआई ने बताया, “ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I से लो ग्रेड राइट एडिक्टर स्ट्रेन की वजह से बाहर हो गए हैं, जो उन्हें सीरीज के पहले T20I के दौरान हुआ था। BCCI की मेडिकल टीम उनकी प्रोग्रेस पर नजर रख रही है।” सीरीज का तीसरा मैच मंगलवार 27 अक्टूबर को खेला जाएगा। उससे एक दिन पहले पता चलेगा कि वे तीसरे मैच के लिए उपलब्ध होंगे या नहीं।
बता दें कि दूसरे टी20 मैच से पहले भारतीय टीम के बैटिंग कोच सितांशु कोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी थी कि ईशान किशन पहले मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। यही कारण था कि वे बल्लेबाजी के लिए देर से आए। नंबर 3 पर वह बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन एक हाई स्कोरिंग मैच में मैनेजमेंट ने तिलक वर्मा को बल्लेबाजी के लिए भेजा था। इसके बाद सभी को लगा कि शायद तिलक वर्मा को प्रमोट किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था।
वैभव को मिलेगा चांस
कोच सितांशु कोटक ने बताया कि ईशान किशन को इंजरी थी। ऐसे में तिलक वर्मा को प्रमोट किया गया था। हालांकि, ईशान बाद में बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन ज्यादा देर बल्लेबाजी नहीं कर पाए और आउट होकर पवेलियन लौट गए। तिलक वर्मा भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। हालांकि, ओपनर संजू सैमसन, कप्तान श्रेयस अय्यर और ऑलराउंडर नमन धीर ने निचले क्रम में आकर तूफानी पारी खेली और टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। अब चूंकि ईशान किशन दूसरे टी20 मैच से बाहर हो गए हैं तो फिर वैभव सूर्यवंशी का नाम प्लेइंग इलेवन में आने की पूरी संभावना है। वे ओपनर के तौर पर खेलेंगे, जबकि सैमसन को नंबर 3 पर भेजा जा सकता है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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