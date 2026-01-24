Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ishan Kishan is called a small pocket blast in Indian dressing Room Shivam Dube Tells the amazing name after Raipur T2
ईशान किशन को भारतीय ड्रेसिंग रूम में क्या बोला जाता है? शिवम दुबे ने बताया कातिलाना नाम

ईशान किशन को भारतीय ड्रेसिंग रूम में क्या बोला जाता है? शिवम दुबे ने बताया कातिलाना नाम

संक्षेप:

ईशान किशन ने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरे टी20 में कमाल की बल्लेबाजी की। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। शिवम दुबे ने बताया कि ईशान को भारतीय ड्रेसिंग रूम में ईशान को क्या कहा जाता है?

Jan 24, 2026 02:07 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में सात विकेट से जबर्दस्त जीत हासिल की। भारत ने रायपुर में 209 का टारगेट 15.2 ओवर में चेज किया। बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। दो साल से अधिक समय के बाद भारतीय टीम के लिए सीरीज खेल रहे ईशान ने कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने नंबर तीन पर उतरकर 32 गेंदों में 76 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और चार सिक्स शामिल हैं। उन्होंने छह रन पर दो विकेट गिरने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव (37 गेंदों में नाबाद 82) के साथ तीसरे विकेट के लिए 122 की दमदार पार्टनिरशिप की। 27 वर्षीय ईशान 10वें ओवर में पवेलियन लौटे, जिसके बाद शिवम दुबे (18 गेंदों में नाबाद 36) आए। दुबे और सूर्या ने 81 रनों की अटूट साझेदारी कर भारत की जीत की नैया पार लगाई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दुबे ने बताया ईशान का कातिलाना नाम

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में वापस आए ईशान पहले टी20 में महज 8 रन बना सके थे लेकिन अगले मुकाबले में गर्दा उड़ाने में कामयाब रहे। 32 वर्षीय दुबे ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले ईशान का एक कातिलाना नाम बताया है, जो उनके लिए भारतीय ड्रेसिंग रूम में इस्तेमाल होता है। दुबे ने रायपुर टी20 के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''ईशान बाएं हाथ से खेलने वाले उन बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है, जिन्हें मैंने देखा है। ड्रेसिंग रूम में उसको छोटा पॉकेट ब्लास्ट बोलते हैं। उसकी बैटिंग बहुत तगड़ी है। उसने घरेलू क्रिकेट में जो किया, वो दिखाया। ईशान पिछले मैच में जल्दी आउट हो गया था लेकिन उसको पता है कि वह क्या कर सकता है। उसने दूसरे मैच में इसे साबित कर दिया। हमने बहुत एंजॉय किया।''

ये भी पढ़ें:IND vs NZ: संयोग या बदकिस्मती, ईशान किशन के करियर में चौथी बार हुआ ऐसा

दुबे ने कप्तान सूर्यकुमार का पढ़ा कसीदा

दुबे ने ईशान के अलावा कप्तान सूर्यकुमार की तारीफ की, जिन्होंने अक्टूबर 2024 के बाद पहला पचास प्लस स्कोर बनाया। ऑलराउंडर ने कहा, ''कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे सूर्यकुमार यादव की फॉर्म के बारे में पूछा गया था। तब मैंने कहा था कि वह उस तरह के खिलाड़ी हैं कि जब वह अपनी फॉर्म दिखाएंगे तो तब दुनिया को पता चलेगा कि वह किस तरह के प्लेयर हैं। सूर्यकुमार ने दिखा दिया कि वह टी20 में नंबर एक बल्लेबाज क्यों है।'' उन्होंने कहा, ''मैंने उनके साथ बल्लेबाजी का पूरा आनंद लिया। उसे इस तरह से बल्लेबाजी करते हुए देखना बहुत अच्छा लगा।'' सूर्या ने अपनी पारी में 9 चौके और चार छक्के जमाए। वहीं, दुबे के बल्ले से एक चौका और तीन छक्के निकले।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Ishan Kishan India vs New Zealand
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |