ईशान किशन को भारतीय ड्रेसिंग रूम में क्या बोला जाता है? शिवम दुबे ने बताया कातिलाना नाम

संक्षेप: ईशान किशन ने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरे टी20 में कमाल की बल्लेबाजी की। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। शिवम दुबे ने बताया कि ईशान को भारतीय ड्रेसिंग रूम में ईशान को क्या कहा जाता है?

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में सात विकेट से जबर्दस्त जीत हासिल की। भारत ने रायपुर में 209 का टारगेट 15.2 ओवर में चेज किया। बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। दो साल से अधिक समय के बाद भारतीय टीम के लिए सीरीज खेल रहे ईशान ने कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने नंबर तीन पर उतरकर 32 गेंदों में 76 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और चार सिक्स शामिल हैं। उन्होंने छह रन पर दो विकेट गिरने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव (37 गेंदों में नाबाद 82) के साथ तीसरे विकेट के लिए 122 की दमदार पार्टनिरशिप की। 27 वर्षीय ईशान 10वें ओवर में पवेलियन लौटे, जिसके बाद शिवम दुबे (18 गेंदों में नाबाद 36) आए। दुबे और सूर्या ने 81 रनों की अटूट साझेदारी कर भारत की जीत की नैया पार लगाई।

दुबे ने बताया ईशान का कातिलाना नाम घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में वापस आए ईशान पहले टी20 में महज 8 रन बना सके थे लेकिन अगले मुकाबले में गर्दा उड़ाने में कामयाब रहे। 32 वर्षीय दुबे ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले ईशान का एक कातिलाना नाम बताया है, जो उनके लिए भारतीय ड्रेसिंग रूम में इस्तेमाल होता है। दुबे ने रायपुर टी20 के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''ईशान बाएं हाथ से खेलने वाले उन बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है, जिन्हें मैंने देखा है। ड्रेसिंग रूम में उसको छोटा पॉकेट ब्लास्ट बोलते हैं। उसकी बैटिंग बहुत तगड़ी है। उसने घरेलू क्रिकेट में जो किया, वो दिखाया। ईशान पिछले मैच में जल्दी आउट हो गया था लेकिन उसको पता है कि वह क्या कर सकता है। उसने दूसरे मैच में इसे साबित कर दिया। हमने बहुत एंजॉय किया।''