ईशान किशन ने बढ़ाया संजू सैमसन पर दबाव, सामने आई ये बड़ी कमजोरी

Ishan Kishan has increased the pressure on Sanju Samson and this major weakness has been exposed
संक्षेप:

ईशान किशन की शानदार पारी से इस बात पर बहस फिर से शुरू हो जाएगी कि अभिषेक शर्मा का पसंदीदा सलामी जोड़ीदार कौन होना चाहिए, क्योंकि सैमसन अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखने के लिए जूझ रहे हैं।

Jan 24, 2026 01:56 pm IST
पहले दोनों मैच आसानी से जीतने के बाद भारत रविवार को यहां होने वाले तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जीत हासिल करके पांच मैच की सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगा जिसमें संजू सैमसन के प्रदर्शन पर सभी की निगाह टिकी रहेंगी क्योंकि ईशान किशन ने पिछले मैच में शानदार वापसी करके उन पर दबाव बढ़ा दिया है। किशन की शानदार पारी से इस बात पर बहस फिर से शुरू हो जाएगी कि अभिषेक शर्मा का पसंदीदा सलामी जोड़ीदार कौन होना चाहिए, क्योंकि सैमसन अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखने के लिए जूझ रहे हैं।

टी20 वर्ल्ड कप के शुरू होने में अब केवल दो हफ्तों का समय बचा है और इससे पहले भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी बचे तीन मैच खेलने हैं। ऐसे में भारत की टीम संयोजन काफी हद तक तय लग रहा है।

भारत बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। केवल कुछ स्थान को लेकर ही टीम चिंतित होगी जिनमें से एक स्थान फिलहाल सैमसन के पास है। किशन की 32 गेंदों पर खेली गई शानदार 76 रनों की पारी ने संजू पर दबाव बढ़ा दिया है।

टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल की जगह अभिषेक के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में बहाल किए गए सैमसन मौकों का पूरा फायदा उठाने में नाकाम रहे हैं, जबकि उन्हें काफी मैच खेलने का मौका मिला है।

गिल तकनीकी रूप से मजबूत होने के बावजूद टी20 मैचों में कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाए थे और इसलिए संजू को प्लेइंग XI में शामिल करने के साहसिक फैसले के तहत उन्हें बाहर कर दिया गया।

लेकिन अपने पसंदीदा बल्लेबाजी क्रम में वापसी करने पर केरल का यह विकेटकीपर बल्लेबाज अभी तक उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। ऐसे में यह सीरीज उनके लिए निर्णायक साबित हो सकती है। तेज गेंदबाजों के सामने उनकी कमजोरी एक बार फिर उजागर हो गई है।

इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान वह तेज गेंदबाजों के हाथों पांच बार सस्ते में आउट हो गए। इसमें जोफ्रा आर्चर के हाथों लगातार तीन बार आउट होना भी शामिल है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दो मैच में वह केवल 10 और छह रन ही बना सके और उन्हें क्रमशः काइल जैमीसन और मैट हेनरी ने आउट किया।

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज डब्ल्यूवी रमन ने रायपुर में आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर इसका सटीक वर्णन किया।

रमन ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘‘जब तक सैमसन गेंद की गति के अनुसार अपने बल्ले की गति को समायोजित नहीं करता, तब तक उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा। सरल शब्दों में कहें तो कोई भी कार को हर समय, हर जगह एक ही गति से नहीं चला सकता।’’

भारत के लिए यह अच्छी खबर है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी चिर परिचित फॉर्म में लौट आए हैं। उन्होंने 37 गेंद पर 82 रन बनाकर पिछले 23 टी20 अंतरराष्ट्रीय पारियों के बाद अपना पहला अर्धशतक जड़ा।

भारत पांच मैच की श्रृंखला में 2-0 से आगे है लेकिन उसे किसी तरह के मुगालते में नहीं रहना चाहिए क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम वापसी करने में माहिर है जैसा उसने इससे पहले खेली गई वनडे श्रृंखला में किया था।

पिछले मैच में सलामी बल्लेबाज अभिषेक पहली गेंद पर आउट हो गए थे और वह यहां बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे। सैमसन और अभिषेक की जल्दी आउट होने के कारण भारत का स्कोर एक समय दो विकेट पर छह रन था इसके बाद किशन ने तूफानी पारी खेली। उन्होंने केवल 21 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया जिससे भारत 28 गेंद शेष रहते हुए मैच जीतने में सफल रहा।

गेंदबाजी में अर्शदीप ने पहले दो ओवर में 36 रन दिए लेकिन भारतीय स्पिनरों कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने बीच के ओवरों में अच्छी गेंदबाजी की।

भारत को उम्मीद होगी कि विश्व कप से पहले अक्षर पटेल की उंगली की चोट गंभीर न हो और उन्हें खेलने का अधिक समय मिले। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दूसरे मैच में आराम दिया गया था। यहां उनकी वापसी की उम्मीद है। मैचों के बीच का अंतराल बहुत कम है, इसलिए टीम प्रबंधन ने तेज गेंदबाजों को रोटेट करने का फैसला किया है।

जहां तक न्यूजीलैंड की बात है तो यह देखना बाकी है कि वे इस करारी हार के बाद कैसे वापसी करते हैं।

मिचेल सैंटनर की अगुवाई वाली टीम कुछ रणनीतिक बदलावों पर विचार कर सकती है। वह शानदार फॉर्म में चल रहे डैरिल मिचेल को ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेज सकता है।

न्यूजीलैंड की आमतौर पर मजबूत मानी जाने वाली फील्डिंग इस बार बेहद निराशाजनक रही। सैंटनर और ईश सोढ़ी सहित उसके खिलाड़ियों ने कई कैच छोड़े। न्यूजीलैंड को इस विभाग में तुरंत सुधार करने की जरूरत है।

टीम इस प्रकार हैं:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा।

न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), डेवोन कॉनवे, बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिन्सन, जिमी नीशम, ईश सोढ़ी, जैक फॉक्स, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रैसवेल, रचिन रविंद्र, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी।

