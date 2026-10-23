ईशान किशन की वजह से टीम इंडिया मुश्किल में, वैभव सूर्यवंशी की हो सकती है प्लेइंग 11 में एंट्री
ईशान किशन पहले टी20 मैच के दौरान 'इंजर्ड' हो गए। ऐसे में उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया गया। इसकी जानकारी बैटिंग कोच ने दी है। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को दूसरे T20 मैच में मौका मिल सकता है।
टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टी20 इंटरनेशनल मैच जीत लिया, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका भी इस मैच में लगा। एक खिलाड़ी चोटिल हो गया है, जो इस समय भारत की टी20 टीम का टॉप प्लेयर है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि ईशान किशन हैं। ईशान किशन पहले टी20 मैच के दौरान 'इंजर्ड' हो गए थे। इसकी जानकारी टीम इंडिया के बैटिंग कोच ने दूसरे टी20 मैच से पहले दी है। यही कारण है कि पहले टी20 मैच में उनका बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया गया था। हालांकि, ईशान की चोट वैभव सूर्यवंशी के लिए वरदान साबित हो सकती है और उन्हें दूसरे T20 मैच में मौका मिल सकता है।
टीम इंडिया के बैटिंग कोच सिंताशु कोटक ने दूसरे टी20 मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी कि ईशान किशन ग्रोइन इंजरी से जूझ रहे थे। ऐसे में उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया गया था। इसी चोट की वजह से उन्हें कल यानी शनिवार 24 अक्टूबर को खेले जाने वाले दूसरे टी20 मैच से बाहर होना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर प्लेइंग इलेवन में वैभव सूर्यवंशी की एंट्री हो जाएगी। इस तरह संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी साथ में खेल लेंगे।
वैभव के खेलने की संभावना- कोच कोटक
सितांशु कोटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “ईशान किशन को कमर में चोट है, इसलिए तिलक वर्मा को प्रमोट किया गया था। ईशान के दूसरे T20I में खेलने की भी उम्मीद कम है। अगर ईशान नहीं खेलते हैं, तो वैभव सूर्यवंशी के खेलने की अच्छी संभावना है।” वैभव को इसलिए मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि शीर्ष क्रम में सैमसन, अभिषेक और ईशान तीनों ही बल्लेबाज अच्छा कर रहे थे। ऐसे में मैनेजमेंट वैभव को बाहर रखने के लिए मजबूर था, लेकिन अब उनके लिए दरवाजा खुलता नजर आ रहा है, भले ही किसी की चोट की वजह से ही क्यों न हो।
क्या होगा फिर ओपनिंग कॉम्बिनेशन?
अगर वैभव की एंट्री टीम में होती है तो वे नंबर तीन पर नहीं खेलेंगे, बल्कि पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। इस केस में संजू सैमसन को ओपनिंग स्लॉट छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वे नंबर तीन पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। पहले मैच में सैमसन ने कमाल की पारी खेली थी और 67 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता था। बावजूद इसके उन्हें ओपनिंग स्लॉट छोड़ना होगा, क्योंकि वैभव और अभिषेक ओपनर के तौर पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आते हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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