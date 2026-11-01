ईशान किशन की टॉप-3 में एंट्री; सूर्या नहीं अभिषेक नंबर-1; सबसे तेज 2000 T20I रन
ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में तूफानी फिफ्टी लगाते हुए 61 रनों की पारी खेली। इस पारी के दम पर उन्होंने T20I क्रिकेट में 2000 रन का आंकड़ा भी पार किया और अभिषेक शर्मा सूर्यकुमार यादव के क्लब में जगह बनाई।
भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला हैमिल्टन में खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन सस्ते में पवेलियन लौट गए। मगर इसके बाद ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने भारतीय पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 93 रनों की साझेदारी की। यह साझेदारी ईशान किशन के विकेट के साथ टूटी जो 61 रन बनाकर आउट हुए। ईशान ने तूफानी अंदाज में अपनी फिफ्टी पूरी की। अपनी इस पारी में उन्होंने मात्र 32 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और इतने ही गगनचुंबी छक्के लगाए।
ईशान किशन ने T20I करियर में पूरे किए 2000 रन
ईशान किशन ने अपनी इस 61 रनों की पारी के दम पर T20I करियर में 2000 रन का आंकड़ पार किया। वह इस मुकाम को हासिल करने वाले मात्र 7वें भारतीय बने हैं। इस लिस्ट में पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा से लेकर सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गज भी मौजूद है। रोहित शर्मा के नाम भारत के लिए T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने इस फॉर्मेट में 4321 रन बनाए थे।
T20I में सबसे तेज 2000 रन (इनिंग के हिसाब से)
56 इनिंग्स - विराट कोहली
56 - सूर्यकुमार यादव
58 - केएल राहुल
64 - अभिषेक शर्मा
69* - ईशान किशन
77 - रोहित शर्मा
मौजूदा भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनके रन ईशान किशन से ज्यादा है। ईशान किशन के नाम अब T20I क्रिकेट में 2016 रन दर्ज है, जबकि अभिषेक के नाम 2268 रन है।
ईशान किशन ने भारत के लिए अभी तक खेले 69 मैचों में 31.01 की औसत और 149.22 के स्ट्राइक रेट के साथ 2016 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 14 अर्धशतक शामिल है। इस फॉर्मेट में उनका हाईएस्ट स्कोर 103 रनों का रहा है।
भारत के लिए T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन
|प्लेयर
|रन
|रोहित शर्मा
|4231
|विराट कोहली
|4188
|सूर्यकुमार यादव
|3272
|हार्दिक पांड्या
|2288
|अभिषेक शर्मा
|2268*
|केएल राहुल
|2265
|ईशान किशन
|2016*
सबसे तेज 2000 T20I रन बनाने वाले भारतीय (गेंदों के हिसाब से)
ईशान किशन सबसे तेज 2000 T20I रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। यह लिस्ट सबसे कम गेंदों में 2000 T20I रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की है। ईशान किशन ने यह मुकाम हासिल करने के लिए 1345 गेंदें ली। इस लिस्ट में ईशान किशन के ऊपर सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा है। सूर्या को 2000 T20I रन बनाने के लिए 1164 गेंदें लगी थी, जबकि अभिषेक शर्मा ने यह कारनामा 1024 गेंदों में ही कर दिखाया था। अभिषेक के नाम भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 2000 T20I रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें