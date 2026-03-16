ईशान किशन बन सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के नए कप्तान, आईपीएल 2026 में पैट कमिंस की जगह लेने के दावेदार
ईशान किशन आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान बन सकते हैं। टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस की उपलब्धता को लेकर संशय है, ऐसे में विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन को कप्तानी की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है।
भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन आईपीएल 2026 में कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। ईशान किशन को सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजी अपना नया कप्तान बना सकती है। क्योंकि अभी तक पैट कमिंस के टीम से जुड़ने को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सनराइजर्स मैनेजमेंट ने कप्तानी को लेकर ईशान किशन से बात भी कर ली है और वह इस पद के लिए बेहतर विकल्प हैं।
आईपीएल में किशन का है शानदार रिकॉर्ड
ईशान किशन पिछले कुछ महीने से शानदार फॉर्म में हैं। ईशान किशन हाल ही में टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। ईशान किशन आईपीएल में भी कई विस्फोटक पारियां खेल चुके हैं और बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज काफी सफल रहे हैं। 119 आईपीएल मैचों में उन्होंने 2998 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 29.10 और स्ट्राइक रेट 137.64 का रहा है। उन्होंने आईपीएल में एक शतक और 17 अर्धशतक लगाए हैं। किशन ने 288 चौके और 134 छक्के जड़े हैं। वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस, गुजरात लायंस और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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