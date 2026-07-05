रवि बिश्नोई के बचाव में उतरे ईशान किशन, कहा- एक गेंदबाज या बल्लेबाज से नहीं जीतते, खुद की धीमी पारी पर भी दी प्रतिक्रिया
दूसरे टी-20 मैच में रवि बिश्नोई के खराब प्रदर्शन और खुद की धीमी पारी का रवि बिश्नोई ने बचाव किया है। उन्होंने मैच के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे शब्दों में कहा है कि हम किसी एक बल्लेबाज या गेंदबाज की वजह से नहीं हारते। कोई एक बैटर या बॉलर मैच में अंतर नहीं पैदा करता।
भारतीय टी-20 टीम के स्टार बल्लेबाजों में शूमार इशान किशन ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में मिली चार विकेट से हार पर कहा कि केवल कोई एक बल्लेबाज या गेंदबाज अंतर पैदा नहीं कर सकता है।
किशन मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में किशन ने कहा, “मेरे हिसाब से हमने परफेक्ट टीम उतारी थी। जब आप हारते हैं तो सवाल कई तरह से खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि सारे गेंदबाज काफी शानदार हैं जिन्होंने पहले अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है और अपनी टीमों के अलग-अलग परिस्थितियों में जीत दिलाई है। सपाट विकेटों पर भी उन्होंने विकेट निकाले हैं तो मुझे नहीं लगता कि टीम को लेकर हम कोई बदलाव कर सकते थे। हमें केवल यहां की परिस्थितियों को और बेहतर समझना होगा और देखना कि कैसे हम सुधार ला सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि हम भारत के बाहर खेल रहें है। केवल कोई एक बल्लेबाज या गेंदबाज अंतर पैदा नहीं कर सकता।” किशन की पारी की शुरुआत काफ़ी धीमी रही थी और पहली 14 गेंदों में वह केवल 14 रन ही बना पाए थे। इसके बाद आदिल रशीद को लगातार दो चौके लगाकर उन्होंने बेड़ियां तोड़ने की कोशिश की थी। अपनी पहली 22 गेंदों में किशन केवल तीन चौके ही लगा सके थे। 16वें ओवर में सैम करन ने किशन को लगातार चार डॉट गेंद डाली। इसके बाद विल जैक्स ने भी किशन को लगातार परेशान किया और 18वें ओवर में करन ने आखिरकार उन्हें अपना शिकार ही बना लिया। किशन केवल छह चौके ही लगा सके।
अपनी धीमी बैटिंग ईशान ने कही ये बात
अपनी धीमी बल्लेबाजी पर किशन ने कहा, "करन के साथ बहुत शानदार बैटल हो रही थी जहां वो वाइड लाइन की गेंदबाजी करते हुए काफी अच्छे से मिश्रण कर रहे थे। मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा था। क्या आप सुधार ला सकते हैं। क्या तेजी से रन बनाए जा सकते हैं। 100 प्रतिशत हो सकता है। उन्हें परिस्थितियों का ज्ञान हमसे काफ़ी अधिक है तो वे हर बार सही जगह पर सही गेंदबाज और सही रणनीति के साथ आएंगे। हम सभी सुधार के लिए देख रहे हैं। हम समझना चाह रहे हैं कि ये लोग हमारे ख़िलाफ़ क्या कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अधिक आइडिया है। जब हम भारत में खेलते हैं तो हमारे पास विकेट की अधिक जानकारी होती है। हर बल्लेबाज़ को समझना होगा कि हमें वो अतिरिक्त 20 रन खोजने होंगे। अब चाहे ये बाउंड्री लगाकर हो या फिर बड़ी बाउंड्री का लाभ लेते हुए गैप निकालकर।"
जेकब बेथल की तारीफ की
अंतिम चार ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए 49 रन बनाने थे। जेकब बेथेल 36 गेंदों में 42 रन बनाकर खेल रहे थे और बड़े शॉट्स के लिए संघर्ष कर रहे थे। दूसरे छोर पर करन ने दो गेंद में पांच रन बनाए थे। एक छोर पर नया बल्लेबाज़ और दूसरे छोर पर बड़े शॉट्स के लिए तरस रहा बल्लेबाज़ होने की स्थिति में मैच भारत के नियंत्रण में लग रहा था। यहीं से 17वें ओवर में बिश्नोई को 29 रन मारते हुए बेथेल ने एक झटके में मैच इंग्लैंड के पाले में ला दिया। ईशान किशन ने अपने बयान से एक तरह से रवि बिश्नोई को बैक किया है। बेथेल को लेकर किशन ने कहा, “हम लगातार ऐसी स्थिति में जहां मैच हमारे नियंत्रण में लग रहा था। फ्री-हिट मिलने ने उनके लिए काम को आसान बना दिया और पूरा दबाव हटा दिया। हमने अच्छी गेंदबाजी की और हमारे पास प्लान था, लेकिन हमें उनको भी क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि उन्होंने क्रीज पर अच्छा समय बिताया। वह इस बात को समझ रहे थे कि कब और किसे आक्रमण करना है। बेथेल ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन हमें भी उनको वो फ्री की गेंदें नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि उनके दो छक्के फ्री-हिट पर आए थे। दो गेंदों पर 12 रन आ जाना और वह भी बिना किसी खतरे के तो यह टी-20 प्रारूप में काफी बड़ी चीज है।”
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।