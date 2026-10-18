ईशान किशन ने तोड़ा सूर्यकुमार यादव का दमदार रिकॉर्ड, T20I में एक साल में ठोकी सबसे ज्यादा बाउंड्री
ईशान किशन ने भारत बनाम वेस्टइंडीज पांचवें टी20 मैच में आतिशी बैटिंग की। उन्होंने अपनी पारी में पांच बाउंड्री लगाईं। ईशान ने सूर्यकुमार यादव एक जबर्दस्त रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से बराबरी पर छूटी। बेंगलुरु में पांचवां और निर्णायक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। बारिश के चलते मैच देर से शुरू हुआ, जिसे 9-9 ओवर का कर दिया गया। हालांकि, भारतीय पारी में 7.4 ओवर का खेल ही हो पाया और फिर से मौसम बिगड़ने पर मैच रद्द कर दिया गया। भारत ने तब तक पांच विकेट पर 118 रन जुटा लिए थे। शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन ने तूफानी बल्लेबाजी की। वह 10 गेंदों में 30 रन बनाने के बाद तीसरे ओवर में शमर जोसेफ का शिकार बने। 28 वर्षीय ईशान के बल्ले से तीन चौके और दो छक्के निकले। उन्होंने अपनी पारी में कुल पांच बाउंड्री लगाईं और एक जबर्दस्त कारनामा अंजाम दिया।
ईशान ने तोड़ा सूर्यकुमार का दमदार रिकॉर्ड
दरअसल, ईशान टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले फुल मेंबर टीम के प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का दमदार रिकॉर्ड तोड़ा है। ईशान 2026 में 177 बाउंड्री लगा चुके हैं। उन्होंने अब तक 122 चौके और 55 सिक्स ठोके हैं। मौजूदा साल में ईशान के खाते में फिलहाल 34 T20I मैचों में 1158 रन हैं। वहीं, सूर्या ने 2022 में 174 बाउंड्री ठोकी थीं, जिसमें 106 चौके और 68 सिक्स हैं। सूर्यकुमार ने उस साल भारत के लिए 31 टी20 मैचों में 1164 रन बटोरे थे। T20I में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले फुल मेंबर प्लेयर्स की लिस्ट में ओपनर अभिषेक शर्मा तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने मौजूदा साल में 34 मुकाबलों में 956 रन बनाने के दौरान 162 बाउंड्री ठोकी हैं। अभिषेक के बल्ले से 92 चौके और 70 सिक्स निकले हैं।
T20I में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले फुल मेंबर टीमों के प्लेयर्स
177 - ईशान किशन (2026)
174 - सूर्यकुमार यादव (2022)
162 - अभिषेक शर्मा (2026)
161 - मोहम्मद रिजवान (2021)
139 - अभिषेक शर्मा (2025)
135 - ब्रायन बेनेट (2025)
116 - बाबर आजम (2021)
110 - संजू सैमसन (2026)
110 - पॉल स्टर्लिंग (2019)
104 - सूर्यकुमार यादव (2023)
ईशान किशन ने एक ओवर में बनाए 23 रन
बेंगलुरु T20I की बात करें तो पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए। अभिषेक शर्मा ने कीमो पॉल की गेंद पर छक्का लगाकर पारी का आगाज किया, लेकिन पॉल ने जल्द ही उन्हें पवेलियन भेज दिया। अभिषेक का फ्लिक शॉट सर्कल के किनारे खड़े शमर जोसेफ के हाथों में समा गया। इसके बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला। रोमारियो शेफर्ड ने पारी के दूसरे ओवर में 24 रन खर्च किए, जिसमें से 23 ईशान के बल्ले से निकले। उन्होंने इस ओवर में दो छक्के और दो चौके जड़कर कैरेबियाई गेंदबाजी की लय बिगाड़ दी। स्क्वायर लेग के ऊपर से लगाया गया उनका स्कूप शॉट खास आकर्षण रहा। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 14 गेंदों में 22 रनों का योगदान दिया। नमन धीर 6 गेंदों में 24 रन बनाकर नाबाद रहे।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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