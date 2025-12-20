Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ishan Kishan Breaks Silence on Dream Comeback to India T20 World Cup Squad
ईशान किशन का पहला रिएक्शन आया सामने, जानिए टीम इंडिया में जगह मिलने पर क्या बोले

ईशान किशन का पहला रिएक्शन आया सामने, जानिए टीम इंडिया में जगह मिलने पर क्या बोले

संक्षेप:

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में शामिल होने के बाद ईशान किशन ने अपनी खुशी जाहिर की है। करीब दो साल बाद भारतीय टीम में नाम आने के बाद ईशान किशन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह बेहद खुश हैं।

Dec 20, 2025 06:17 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के लिए शनिवार का दिन बेहद खास रहा है। करीब दो साल उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली है। पिछले कुछ महीनों में ईशान किशन ने घरेलू टूर्नामेंट में जमकर रन बटोरे और हाल ही में बतौर कप्तान सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जीती। वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे। ईशान किशन ने शनिवार को टी20 विश्व कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ चुनी गई भारतीय टी20 टीम में जगह बनाई। टीम में चयन होने पर ईशान किशन ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है और टीम में आने पर खुशी जाहिर की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन फिटनेस और उपलब्धता संबंधी समस्याओं के कारण साल के अधिकांश समय टीम से बाहर रहे। उन्होंने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है। शीर्ष क्रम के इस बल्लेबाज ने फाइनल में शतक लगाकर झारखंड को खिताब दिलाया। टीम में चयन होने पर किशन ने कहा, ''मैं बहुत खुश हूं। साथ ही अपनी घरेलू टीम झारखंड के लिए भी बहुत खुश हूं कि उन्होंने अपनी पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है! हर खिलाड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया!"

अगरकर ने कहा कि टीम प्रबंधन शीर्ष क्रम में एक अतिरिक्त विकेटकीपर रखना चाहता था, जिसके चलते एक बल्लेबाज की कुर्बानी देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन को प्राथमिकता दी गई जबकि जितेश शर्मा का इस्तेमाल आमतौर पर निचले क्रम के तेजी से रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में किया गया था।

ये भी पढ़ें:मेरा थोड़ा लंबा खिंच गया है...सूर्यकुमार ने WC से पहले फैंस से किया बड़ा वादा

भारत के इस पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, ‘‘ हम संयोजन को देख रहे हैं और हमें ऐसे विकेटकीपर की जरूरत महसूस हुई जो ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी कर सके। जितेश ने कुछ गलत नहीं किया लेकिन हमें संयोजन और शीर्ष क्रम में विकेटकीपर की जरूरत को ध्यान में रखना पड़ा।’’

टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Cricket Team Ishan Kishan
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |