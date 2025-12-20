ईशान किशन का पहला रिएक्शन आया सामने, जानिए टीम इंडिया में जगह मिलने पर क्या बोले

संक्षेप: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में शामिल होने के बाद ईशान किशन ने अपनी खुशी जाहिर की है। करीब दो साल बाद भारतीय टीम में नाम आने के बाद ईशान किशन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह बेहद खुश हैं।

विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के लिए शनिवार का दिन बेहद खास रहा है। करीब दो साल उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली है। पिछले कुछ महीनों में ईशान किशन ने घरेलू टूर्नामेंट में जमकर रन बटोरे और हाल ही में बतौर कप्तान सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जीती। वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे। ईशान किशन ने शनिवार को टी20 विश्व कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ चुनी गई भारतीय टी20 टीम में जगह बनाई। टीम में चयन होने पर ईशान किशन ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है और टीम में आने पर खुशी जाहिर की है।

स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन फिटनेस और उपलब्धता संबंधी समस्याओं के कारण साल के अधिकांश समय टीम से बाहर रहे। उन्होंने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है। शीर्ष क्रम के इस बल्लेबाज ने फाइनल में शतक लगाकर झारखंड को खिताब दिलाया। टीम में चयन होने पर किशन ने कहा, ''मैं बहुत खुश हूं। साथ ही अपनी घरेलू टीम झारखंड के लिए भी बहुत खुश हूं कि उन्होंने अपनी पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है! हर खिलाड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया!"

अगरकर ने कहा कि टीम प्रबंधन शीर्ष क्रम में एक अतिरिक्त विकेटकीपर रखना चाहता था, जिसके चलते एक बल्लेबाज की कुर्बानी देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन को प्राथमिकता दी गई जबकि जितेश शर्मा का इस्तेमाल आमतौर पर निचले क्रम के तेजी से रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में किया गया था।

भारत के इस पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, ‘‘ हम संयोजन को देख रहे हैं और हमें ऐसे विकेटकीपर की जरूरत महसूस हुई जो ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी कर सके। जितेश ने कुछ गलत नहीं किया लेकिन हमें संयोजन और शीर्ष क्रम में विकेटकीपर की जरूरत को ध्यान में रखना पड़ा।’’