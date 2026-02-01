Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ishan Kishan breaks Rohit Sharma record Fewest Innings to reach 1000 runs in T20I for India Virat Kohli Abhishek Sharma
ईशान किशन ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, मात्र 36 पारियों में कर दिया बड़ा कारनामा

ईशान किशन ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, मात्र 36 पारियों में कर दिया बड़ा कारनामा

संक्षेप:

ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 में शतक जड़ा, इस दौरान उन्होंने अपने T20I करियर में भी 1000 रन पूरे किए। किशन ने 36 पारियों में ये कारनामा कर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

Feb 01, 2026 12:52 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ईशान किशन का कमबैक क्या धाकड़ रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज में वह दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। पांचवें टी20 में शतक जड़ने से पहले किशन ने एक तूफानी अर्धशतकीय पारी भी खेली थी। उनके बल्ले से पूरी सीरीज में 215 रन निकले। किशन ने आखिरी टी20 में शतक जड़ने के साथ अपने T20I करियर में 1000 रन का आंकड़ा भी पार किया। मात्र 36 पारियों में यह कारनामा कर ईशान किशन ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि वह भारत के लिए सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले टॉप-5 खिलाड़ियों की लिस्ट में अभी भी अपनी जगह नहीं बना पाए। विराट कोहली इस लिस्ट के टॉप पर हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:उन्हें ड्रॉप करना सच में…; सैमसन को लेकर सुनील गावस्कर ने सुनाया अपना फैसला

ईशान किशन ने 1000 T20I रन का आंकड़ा 36 पारियों में छुआ, वहीं रोहित शर्मा ने अपने करियर में यह कारनामा करने के लिए 40 पारियां ली थी। ईशान किशन के ऊपर इस लिस्ट में तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल, अभिषेक शर्मा और विराट कोहली हैं।

ये भी पढ़ें:पांड्या ने रचा इतिहास, बने ‘डेथ ओवर्स’ के किंग; ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज

भारत के लिए सबसे कम पारियों में 1000 T20I रन बनाने वाले खिलाड़ी

27-विराट कोहली

28-अभिषेक शर्मा

29- केएल राहुल

31- सूर्यकुमार यादव

34-तिलक वर्मा

36 - ईशान किशन*

40 - रोहित शर्मा

41 - युवराज/सुरेश रैना

42 - शिखर धवन/श्रेयस अय्यर

44- संजू सैमसन

55- हार्दिक पांड्या

57-ऋषभ पंत

58 - एमएस धोनी

ईशान किशन ने 42 गेंदों में सेंचुरी बनाकर T20I में न्यूजीलैंड के खिलाफ गेंदों के हिसाब से सबसे तेज़ सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। पिछला सबसे तेज रिकॉर्ड 44 गेंदों का था, जो कुसल परेरा ने नेल्सन में और हसन नवाज ने ऑकलैंड में बनाया था, दोनों 2025 में। यह T20I में भारत के लिए पांचवीं सबसे तेज सेंचुरी थी।

भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 272 रनों का टारगेट रखा था, जिसका पीछा करते हुए कीवी टीम ने 225 रनों पर दम तोड़ दिया था। भारत ने 46 रनों से मैच जीतकर सीरीज 4-1 से अपने नाम की।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Ishan Kishan Rohit Sharma India vs New Zealand अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |