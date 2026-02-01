ईशान किशन ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, मात्र 36 पारियों में कर दिया बड़ा कारनामा

संक्षेप: ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 में शतक जड़ा, इस दौरान उन्होंने अपने T20I करियर में भी 1000 रन पूरे किए। किशन ने 36 पारियों में ये कारनामा कर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

Feb 01, 2026 12:52 pm IST

ईशान किशन का कमबैक क्या धाकड़ रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज में वह दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। पांचवें टी20 में शतक जड़ने से पहले किशन ने एक तूफानी अर्धशतकीय पारी भी खेली थी। उनके बल्ले से पूरी सीरीज में 215 रन निकले। किशन ने आखिरी टी20 में शतक जड़ने के साथ अपने T20I करियर में 1000 रन का आंकड़ा भी पार किया। मात्र 36 पारियों में यह कारनामा कर ईशान किशन ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि वह भारत के लिए सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले टॉप-5 खिलाड़ियों की लिस्ट में अभी भी अपनी जगह नहीं बना पाए। विराट कोहली इस लिस्ट के टॉप पर हैं।

ईशान किशन ने 1000 T20I रन का आंकड़ा 36 पारियों में छुआ, वहीं रोहित शर्मा ने अपने करियर में यह कारनामा करने के लिए 40 पारियां ली थी। ईशान किशन के ऊपर इस लिस्ट में तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल, अभिषेक शर्मा और विराट कोहली हैं।

भारत के लिए सबसे कम पारियों में 1000 T20I रन बनाने वाले खिलाड़ी 27-विराट कोहली

28-अभिषेक शर्मा

29- केएल राहुल

31- सूर्यकुमार यादव

34-तिलक वर्मा

36 - ईशान किशन*

40 - रोहित शर्मा

41 - युवराज/सुरेश रैना

42 - शिखर धवन/श्रेयस अय्यर

44- संजू सैमसन

55- हार्दिक पांड्या

57-ऋषभ पंत

58 - एमएस धोनी

ईशान किशन ने 42 गेंदों में सेंचुरी बनाकर T20I में न्यूजीलैंड के खिलाफ गेंदों के हिसाब से सबसे तेज़ सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। पिछला सबसे तेज रिकॉर्ड 44 गेंदों का था, जो कुसल परेरा ने नेल्सन में और हसन नवाज ने ऑकलैंड में बनाया था, दोनों 2025 में। यह T20I में भारत के लिए पांचवीं सबसे तेज सेंचुरी थी।