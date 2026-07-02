ईशान किशन के रन आउट में क्या अभिषेक शर्मा की गलती थी? इस वीडियो से पता चल गई सच्चाई
ईशान किशन जब इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में रन आउट हुए तो उनके और अभिषेक शर्मा के बीच क्या बातचीत हुई? इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें ये पता चला है कि गलती किसकी थी।
इंग्लैंड के खिलाफ चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया को पहला झटका दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर लगा था, जब संजू सैमसन 7 गेंदों में एक रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद क्रीज पर दुनिया के नए नंबर वन T20I बैटर ईशान किशन उतरे। पहली गेंद उनकी डॉट रही, लेकिन अगली गेंद पर रन के लिए दौड़ पड़े। एक करीबी मामले में वह रन आउट हो गए और इस तरह भारत का स्कोर 2 ओवर के बाद 6 रन पर 2 विकेट खो गया। ईशान किशन जाहिर तौर पर अपने रन आउट से निराश थे, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसमें अभिषेक शर्मा की गलती थी? जो दूसरे छोर पर खड़े थे। इसकी सच्चाई एक वीडियो में सामने आ गई है।
दरअसल, ईशान किशन के रन आउट में अभिषेक शर्मा की कोई भूमिका नहीं थी। ईशान किशन खुद अपनी गलती से रन आउट हुए। गेंद उनके सामने थी, जिस पर उन्होंने ही रिएक्ट किया और रन के लिए दौड़े, लेकिन वहां रन था ही नहीं और अभिषेक शर्मा ने मना कर दिया। ईशान किशन जब तक क्रीज में लौटते, तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि वे करीब आधे पिच से रिटर्न हुए थे। डाइव भी रन आउट से बचने के लिए ईशान ने लगाई, लेकिन फिर भी कुछ इंच वे दूर रह गए और नंबर वन बल्लेबाज बनने के बाद वे खाता भी नहीं खोल सके।
ईशान और अभिषेक के बीच उस दौरान क्या बात हुई? इसका वीडियो भी सामने आ गया है। जैसे ही वह रन आउट हुए और थर्ड अंपायर इसकी जांच कर रहा था तो ईशान और अभिषेक शर्मा के बीच एक छोटी सी बातचीत हुई, जिसका वीडियो स्टार स्पोर्ट्स ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर किया है।
इसमें अभिषेक पूछते हैं, "पहुंचा कि नहीं?"
इस पर ईशान कहते हैं, "मुझे नहीं पता"
अभिषेक फिर पूछते हैं, "क्लोज है?"
ईशान जवाब में कहते हैं, "हां, क्लोज है"
अभिषेक आगे कहते हैं, "क्या कर रहा है यार ईशान"
ईशान अपनी गलती मानते हुए कहते हैं, "गेंद आगे थी ना, मेरी कॉल थी"
अभिषेक कहते हैं, "पर देख तो सही कहा खड़ा है वो"
आप भी वीडियो में पूरी बातचीत देख सकते हैं।
ईशान किशन आयरलैंड के खिलाफ भी दूसरे मैच में रन आउट हुए थे। इस तरह लगातार तीन मैचों में वह फ्लॉप रहे हैं, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में एक रन उन्होंने बनाया था, जबकि दूसरे मैच में सिर्फ 12 रन बनाए थे और इस मैच में वे खाता नहीं खोल पाए। ऐसा ही कुछ हाल संजू सैमसन का भी रहा है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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