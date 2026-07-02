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ईशान किशन के रन आउट में क्या अभिषेक शर्मा की गलती थी? इस वीडियो से पता चल गई सच्चाई

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ईशान किशन जब इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में रन आउट हुए तो उनके और अभिषेक शर्मा के बीच क्या बातचीत हुई? इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें ये पता चला है कि गलती किसकी थी।

ईशान किशन के रन आउट में क्या अभिषेक शर्मा की गलती थी? इस वीडियो से पता चल गई सच्चाई

इंग्लैंड के खिलाफ चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया को पहला झटका दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर लगा था, जब संजू सैमसन 7 गेंदों में एक रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद क्रीज पर दुनिया के नए नंबर वन T20I बैटर ईशान किशन उतरे। पहली गेंद उनकी डॉट रही, लेकिन अगली गेंद पर रन के लिए दौड़ पड़े। एक करीबी मामले में वह रन आउट हो गए और इस तरह भारत का स्कोर 2 ओवर के बाद 6 रन पर 2 विकेट खो गया। ईशान किशन जाहिर तौर पर अपने रन आउट से निराश थे, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसमें अभिषेक शर्मा की गलती थी? जो दूसरे छोर पर खड़े थे। इसकी सच्चाई एक वीडियो में सामने आ गई है।

दरअसल, ईशान किशन के रन आउट में अभिषेक शर्मा की कोई भूमिका नहीं थी। ईशान किशन खुद अपनी गलती से रन आउट हुए। गेंद उनके सामने थी, जिस पर उन्होंने ही रिएक्ट किया और रन के लिए दौड़े, लेकिन वहां रन था ही नहीं और अभिषेक शर्मा ने मना कर दिया। ईशान किशन जब तक क्रीज में लौटते, तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि वे करीब आधे पिच से रिटर्न हुए थे। डाइव भी रन आउट से बचने के लिए ईशान ने लगाई, लेकिन फिर भी कुछ इंच वे दूर रह गए और नंबर वन बल्लेबाज बनने के बाद वे खाता भी नहीं खोल सके।

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ईशान और अभिषेक के बीच उस दौरान क्या बात हुई? इसका वीडियो भी सामने आ गया है। जैसे ही वह रन आउट हुए और थर्ड अंपायर इसकी जांच कर रहा था तो ईशान और अभिषेक शर्मा के बीच एक छोटी सी बातचीत हुई, जिसका वीडियो स्टार स्पोर्ट्स ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर किया है।

इसमें अभिषेक पूछते हैं, "पहुंचा कि नहीं?"

इस पर ईशान कहते हैं, "मुझे नहीं पता"

अभिषेक फिर पूछते हैं, "क्लोज है?"

ईशान जवाब में कहते हैं, "हां, क्लोज है"

अभिषेक आगे कहते हैं, "क्या कर रहा है यार ईशान"

ईशान अपनी गलती मानते हुए कहते हैं, "गेंद आगे थी ना, मेरी कॉल थी"

अभिषेक कहते हैं, "पर देख तो सही कहा खड़ा है वो"

आप भी वीडियो में पूरी बातचीत देख सकते हैं।

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ईशान किशन आयरलैंड के खिलाफ भी दूसरे मैच में रन आउट हुए थे। इस तरह लगातार तीन मैचों में वह फ्लॉप रहे हैं, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में एक रन उन्होंने बनाया था, जबकि दूसरे मैच में सिर्फ 12 रन बनाए थे और इस मैच में वे खाता नहीं खोल पाए। ऐसा ही कुछ हाल संजू सैमसन का भी रहा है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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