ईशान किशन, अभिषेक शर्मा या सूर्यकुमार यादव; T20 WC में कौन खत्म करेगा ये 16 साल का सूखा?

ईशान किशन, अभिषेक शर्मा या सूर्यकुमार यादव; T20 WC में कौन खत्म करेगा ये 16 साल का सूखा?

संक्षेप:

टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सिर्फ 10 खिलाड़ियों ने ही शतक जमाया है। लिस्ट में सुरेश रैना एकमात्र भारतीय हैं। भारतीय खिलाड़ी आगामी टूर्नामेंट में शतकीय सूखा समाप्त करने की फिराक में होंगे।

Feb 03, 2026 04:29 pm IST
टी20 वर्ल्ड कप 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टूर्नामेंट का सात फरवरी से आगाज होने जा रहा है। भारत और श्रीलंका टूर्नामेंट के दसवें संस्करण के संयुक्त मेजबान हैं। फ्रेंचाइजी क्रिकेट और द्विपक्षीय टी20 सीरीज में खिलाड़ियों के बल्ले से अक्सर शतक निकलते हैं लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा कम ही देखने को मिला। टी20 वर्ल्ड कप की 2007 में शुरुआत हुई थी और टूर्नामेंट के इतिहास में सिर्फ 10 खिलाड़ियों ने ही शतक ही लगाए हैं। क्रिस गेल ने दो बार यह कमाल किया। वहीं, सुरेश रैना एकमात्र भारतीय हैं, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में शतक ठोकने का कारनामा अंजाम दिया।

रैना ने 2020 में लगाई थी सेंचुरी

भारत के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज रैना ने 2010 में आयोजित टी20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाई थी। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 60 गेंदों में 101 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने ग्रोस आइलेट के मैदान पर 9 चौके जड़े और पांच सिक्स उड़ाए। वह तीन नंबर पर बैटिंग करने उतरे थे। रैनी की सेंचुरी के दम पर भारत ने 185/5 का स्कोर बनाया था। साउथ अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 172 ही बना सकी और भारत ने 14 रन से जीत दर्ज की।

कौन खत्म करेगा शतकीय सूखा?

टी20 वर्ल्ड कप में भारत का 16 साल का शतकीय सूखा कौन खत्म करेगा? ईशान शन, अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव जैसे बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं। तीनों ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया। ईशान ने 231.18 के स्ट्राइक रेट से 215 रन बनाए। उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक गाया। ओपनर अभिषेक ने 249.31 के स्ट्राइक रेट से 182 रन बटोरे। उन्होंने दो अर्धशतक लगाए। सूर्यकुमार ने पांच मैचों की सीरीज में सर्वाधिक 242 रन जुटाए, जिसमें तीन अर्धशतकीय पारियां हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए सूर्या का स्ट्राइक रेट 196.74 का रहा।

T20 WC में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी

101 - सुरेश रैना बनाम साउथ अफ्रीका (2010)

92 - रोहित शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया (2024)

89* - विराट कोहली कोहली बनाम वेस्टइंडीज (2016)

82* - कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया (2016)

82* - कोहली बनाम पाकिस्तान (2022)

79* - रोहित बनाम ऑस्ट्रेलिया (2010)

78* - कोहली बनाम पाकिस्तान (2012)

77 - कोहली बनाम श्रीलंका (2014)

76 - कोहली बनाम श्रीलंका (2024)

75 - गौतम गंभीर बनाम पाकिस्तान (2007)

टी20 वर्ल्ड कप में भारत ग्रुप ए में पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, नामीबिया और यूएसए के साथ है। भारत अपने अभियान की शुरुआत सात फरवरी को यूएसए के खिलाफ करेगा, उसके बाद 12 फरवरी को नामीबिया और 18 फरवरी को नीदरलैंड्स से भिड़ेगा। पाकिस्तान ने 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बॉयकॉट करने के फैसला किया है। वॉकओवर की स्थिति में भारत को पूरे अंक मिलेंगे।

