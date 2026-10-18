ईशान और अभिषेक के पास न्यूजीलैंड में इतिहास रचने का मौका, IND vs NZ T20I मैचों में सबसे ज्यादा रन
भारतीय टी20 टीम कुछ ही दिनों में न्यूजीलैंड दौरे पर धमाल मचाते हुए नजर आएगी। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के साथ-साथ टिम सीफर्ट के पास सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ने का अवसर होगा।
भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 सीरीज शनिवार (17 अक्टूबर) को समाप्त हो गई। पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर रही। बेंगलुरु में पांचवां और निर्णायक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टी20 टीम अब न्यूजीलैंड दौरे पर एक्शन में नजर आएगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 22 अक्टूबर से क्राइस्टचर्च में पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। भारत ने सबसे छोटे फॉर्मेट की पिछली सीरीज यहां साल 2022 में खेली थी। वेस्टइंडीज सीरीज के बाद भारतीय बल्लेबाज अब न्यूजलैंड में धमाल मचाने के लिए बेकरार होंगे। बल्लेबाज ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के पास न्यूजीलैंड में इतिहास रचने का मौका होगा।
सूर्या का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चाहिए इतने रन
भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल सूर्यकुमार यादव के नाम दर्ज है। पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 मैचों में 526 रन बनाए, जिसमें 52.60 का औसत रहा। उनके बाद 'हिटमैन' रोहित शर्मा हैं। रोहित ने 17 मुकाबलों में 34.06 के औसत से 511 रन जोड़े। सूर्या और रोहित के अलावा किसी प्लेयर ने 500 का आंकड़ा नहीं छुआ। न्यूजीलैंड के टिम सीफर्ट तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने भारत के सामने 16 मैचों में 477 रन जुटाए हैं, जिसमें 34.07 का औसत रहा। सीफर्ट को आगामी टी20 सीरीज में 500 के क्लब में शामिल होने के लिए 23 और सूर्या का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 50 रनों की दरकार है।
ईशान और अभिषेक को इतने रनों की जरूरत
शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान को सूर्या को पछाड़कर लिस्ट में नंबर-1 बनने के लिए 155 रन चाहिए। वह फिलहाल फेहरिस्त में आठवें स्थान पर हैं। ईशान ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 14 टी20 मैचों में 372 रन जुटाए हैं, जिसमें 31.00 का औसत रहा। ईशान को 500 के क्लब में शामिल होने के लिए 128 रनों की दरकार है। वहीं, स्टार ओपनर अभिषेक लिस्ट में अभी 16वें पायदान पर हैं। उन्हें टॉप पर पहुंचने के लिए 293 रनों की जरूरत है। अभिषेक ने न्यूजीलैंड के सामने छह टी20 मुकाबलों में 46.80 के औसत से 234 रन जोड़े हैं। सुपरस्टार क्रिकेट विराट कोहली (10 मैचों में 34.55 के औसत से 311 रन) सूची में 12वें स्थान पर हैं। अभिषेक को कोहली से आगे निकलने के लिए 78 रन चाहिए। कप्तान श्रेयस 17वें पायदान पर हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 13 मैचों में 25.00 के औसत से 225 रन बनाए हैं।
IND vs NZ T20Is में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर (मैचों की संख्या)
526 - सूर्यकुमार यादव (14)
511 - रोहित शर्मा (17)
477 - टिम सीफर्ट (16)
426 - कॉलिन मुनरो (12)
419 - केन विलियमसन (13)
383 - डेरिल मिशेल (20)
380 - मार्टिन गुप्टिल (16)
372 - ईशान किशन (12)
349 - रॉस टेलर (13)
322 - केएल राहुल (8)
316 - ग्लेन फिलिप्स (17)
311 - विराट कोहली (10)
285 - मिशेल सेंटनर (27)
261 - ब्रेंडन मैकुलम (4)
260 - हार्दिक पांड्या (19)
234 - अभिषेक शर्मा (6)
225 - श्रेयस अय्यर (13)
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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