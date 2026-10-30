आपकी मॉम सिंगल है क्या? क्रिकेट फैन की गुस्ताखी से साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर शर्म से हुआ पानी-पानी
साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था। इसी दौरान एक क्रिकेट फैन ने एक पोस्टर दिखाया, जिसमें एक क्रिकेटर को लेकर लिखा हुआ था कि क्या आपकी मॉम सिंगल है?
क्रिकेट मैच के लिए फैंस कितने क्रेजी होते हैं, ये सभी को पता है। कोई अपने शरीर को अपने देश या टीम के रंगों में रंग लेता है तो कोई चेहरे पर अपने देश का झंडा बनवा लेता है। कुछ अपने बालों और मूंछों को भी रंग लेते हैं। यहां तक कि दो टीमों या खिलाड़ियों के फैंस में पोस्टर वार भी देखने को मिलता है, लेकिन साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन कुछ ऐसा दिखा, जिसने एक क्रिकेटर को शर्म से पानी-पानी कर दिया, क्योंकि एक क्रिकेट फैन ने पोस्टर पर लिखा हुआ था कि क्या आपकी मॉम सिंगल है?
दरअसल, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का निर्णायक मुकाबला केपटाउन के न्यूलैंड्स में जारी है। इस मैच के तीसरे दिन जब मैच खेला जा रहा था तो ब्रॉडकास्टर्स की नजर एक ऐसे पोस्टर पर पड़ी, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हालांकि, इस पोस्टर ने साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर को थोड़ा असहज महसूस भी कराया, क्योंकि इस पोस्टर में प्रोटियाज विकेटकीपर रयान रिकेल्टन की मां के बारे में लिखा हुआ था। एक उम्रदराज फैन ने पोस्टर पर लिखा हुआ था, 'रयान रिकेल्टन, क्या तुम्हारी मां सिंगल है?'
इतना ही नहीं, जब इस तस्वीर पर रिकेल्टन की नजर पड़ी तो इस फैन की हरकत उन्हें बिल्कुल पंस नहीं आई। उन्होंने गुस्से में सिर हिलाते हुए अपनी निराशा उसी दौरान जाहिर की। हैरानी की बात यह भी थी कि रिकेल्टन के रिएक्शन के बाद जब कैमरामान ने फैन का रिएक्शन लिया तो उसकी बदतमीजी और भी ज्यादा बढ़ गई। इस बार इस फैन को फ्लाइंग किस करते हुए भी देखा गया। हालांकि, अच्छी बात यह थी कि रिकेल्टन ने इस दौरान धैर्य से काम लिया और इस पोस्टर या फिर फैन की बदतमीजी पर ध्यान नहीं देते हुए अपने खेल पर फोकस किया। आप वीडियो में देख सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी इस निर्णायक मुकाबले में साउथ अफ्रीका के लिए पहली पारी में रिकेल्टन का प्रदर्शन शानदार रहा था। वे छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे और 83 गेंदों में 42 रन बनाने में सफल हुए थे। पांच चौके इस पारी में रिकेल्टन ने लगाए। बाद में मिचेल स्टार्क ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। दूसरी पारी में वे तीसरे दिन के खेल की समाप्ति तक 8 रन बनाकर नाबाद हैं। हालांकि, पोस्टर वाले मसले पर विवाद हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह मजाक हो और जो शख्स कैमरे के सामने है वह उनके ही पिता हों।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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