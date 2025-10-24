लगातार दो 0 के बाद क्या विराट कोहली रिटायरमेंट की सोच रहे? गावस्कर का जवाब जानिए

संक्षेप: सुनील गावस्कर का कहना है कि विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जो आसानी से हार मान जाए। संन्यास की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि कोहली हाई नोट पर संन्यास लेना चाहेंगे। उन्होंने सिडनी में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद जताई और कहा कि 2027 के वर्ल्ड कप में भी रोहित के साथ कोहली खेलेंगे।

विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। विडंबना देखिए कि उसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब उन्होंने लचर प्रदर्शन का एक ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड बना दिया है जो उनके गौरवशाली ओडीआई करियर में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लगातार दो पारियों में शून्य पर आउट। पर्थ के बाद एडिलेड में भी वह खाता नहीं खोल पाए। उस मैदान पर जहां उनके नाम 975 रन दर्ज हैं। सर डॉन ब्रेडमैन का ये शहर किंग कोहली के सबसे मजबूत किलों में था। गुरुवार को आउट होने के बाद पवैलियन लौटते वक्त विराट कोहली ने जिस अंदाज में दाहिना हाथ उठाकर भीड़ की तरफ हिलाया, उससे ऐसा लगा जैसे वह अपने आखिरी मैच में दर्शकों को शुक्रिया कह रहे हों। क्या सच में विराट कोहली अब ओडीआई से भी संन्यास की सोच रहे हैं? महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी इस पर अपनी राय दी है।

गावस्कर नहीं मानते कि विराट कोहली के मन में संन्यास का खयाल आ रहा है। उन्होंने कहा कि उनका जेस्चर बस उस भीड़ का शुकराना था जो उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन देती आई है। गावस्कर ने भरोसा जताया कि 36 साल का ये खिलाड़ी शनिवार को सिडनी में सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में निश्चित तौर पर खेलेगा।

स्पोर्ट्स तक से बातचीत में सुनील गावस्कर ने कहा कि कोहली में अभी बहुत सारा क्रिकेट बचा हुआ है। वह बहुत कम मौकों पर नाकाम हुए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि शनिवार को सिडनी में कोहली शानदार वापसी करेंगे।

उन्होंने कहा, 'विराट कोहली उस तरह का खिलाड़ी नहीं है जो आसानी से हार मान जाए। क्या आप वाकई सोचते हैं कि वह लगातार दो बार शून्य बनाने के बाद रिटायर हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह हाई नोट पर रिटायर होना चाहेंगे। सिडनी का मैच अभी बाकी है और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज है...2027 के वर्ल्ड कप में रोहित के साथ कोहली भी होंगे।'

गावस्कर ने कहा, ‘देखिए, उनके नाम 14000 से ज्यादा रन हैं, 52 वनडे शतक हैं और मैं समझता हूं कि 32 टेस्ट सेंचुरी भी है। उन्होंने हजारों रन बनाए हैं इसलिए उनका एकाध बार नाकाम होना चलता है। जो कुछ हुआ उसका बहुत ज्यादा मतलब मत निकालिए। अभी उनमें बहुत क्रिकेट बचा हुआ है। आगे बहुत क्रिकेट है। हो सकता है कि सिडनी में हम उनसे कोई बड़ी पारी देखें।’

सुनील गावस्कर ने आगे कहा, ‘एडिलेड निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया में उनका पसंदीदा ग्राउंड रहा है, टेस्ट और वनडे दोनों में। उन्होंने वहां शतक बनाए हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि हर कोई उनसे यहां कुछ बड़े की उम्मीद कर रहा था। लेकिन वैसा नहीं हुआ।’