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वैभव सूर्यवंशी को क्या टीम मैनेजमेंट ने इंग्लैंड में कर दिया एक्सपोज? कमजोर कड़ी फिर बनी मुसीबत

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू इंग्लैंड में हो गया है, लेकिन पहले दो मैच उनके लिए अच्छे नहीं रहे। शॉर्ट बॉल के सामने उनको परेशानी हुई है और यह उनके लिए नई बात नहीं है। वे पहले भी इस समस्या से रूबरू हो चुके हैं। 

वैभव सूर्यवंशी को क्या टीम मैनेजमेंट ने इंग्लैंड में कर दिया एक्सपोज? कमजोर कड़ी फिर बनी मुसीबत

वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 साल और 99 दिनों की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया और वह भारत के सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मैच खेलने वाले क्रिकेटर बन गए। इंग्लैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मैच में उन्हें मौका मिला था। तीसरे मैच में वे भी खेले, लेकिन उनका बल्ला नहीं चला। पहले मैच में स्टंप आउट वे हुए और दूसरे मैच में कैच आउट हुए। कुल 27 रन दो मैचों में उन्होंने बनाए हैं। हालांकि, एक सवाल उठ रहा है कि क्या जल्दबाजी में टीम मैनेजमेंट ने इस युवा को इंग्लैंड में एक्सपोज कर दिया है?

इंग्लैंड की परिस्थितियां क्रिकेट के लिए सबसे कठिन परिस्थितियों में मानी जाती हैं। यहां बल्लेबाजी करना बहुत कठिन माना जाता है। विराट कोहली जैसा धाकड़ बल्लेबाज भी यहां रनों के लिए तरस चुका है। ऐसे में 15 साल के वैभव को इंग्लैंड में खिलाकर कोई जल्दबाजी तो मैनेजमेंट ने नहीं कर दी? वैभव ने अभी सिर्फ दो ही मैच खेले हैं, लेकिन उन दोनों मैचों में एक कमजोरी उनकी उजागर हो गई है। यह कमजोरी है शॉर्ट बॉल से जुड़ी हुई।

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इंग्लैंड ही नहीं, बल्कि वैभव सूर्यवंशी की यह कमजोरी इंडिया ए के श्रीलंका दौरे पर भी दिखी थी। इसके अलावा आईपीएल के कई मैचों में भी वैभव के लिए यह कमजोर पक्ष था। शॉर्ट पिच बॉलिंग पर अक्सर वे फंस जाते हैं। खासकर लगातार बाउंसर अगर कोई डाले तो वह और भी ज्यादा दिक्कत में दिखते हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने वैभव के खिलाफ यह रणनीति अपनाई थी। एक मैच में वैभव स्पिन पर आउट हुए हैं, लेकिन उस लाइन और लेंथ को भी वे भांप नहीं पाए थे।

वैभव पहले भी हुए हैं बाउंसर्स पर आउट

श्रीलंका ए दौरे की बात करें तो ट्राई नेशन वनडे सीरीज में अफगानिस्तान ए और श्रीलंका ए के गेंदबाजों ने उनको कई बार शॉर्ट पिच और बाउंसर गेंद पर आउट किया था। कभी मिस टाइम पुल तो कभी अपर कट के चक्कर में वैभव आउट हुए थे। इंग्लैंड में जोश टंग और जोफ्रा आर्चर ने उन्हें अपनी पेस और बाउंसर्स से लगातार टेस्ट किया है। तीसरे टी20 मैच में दो छक्के जरूर लगाए, लेकिन वे शॉर्ट बॉल पर ही आउट हो गए।

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वैसे तो 15 साल की उम्र में इंग्लैंड में उन्हीं के तेज गेंदबाजों को खेलना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन जिस तरह का कॉप्टीशन इस समय भारतीय टीम में छिड़ा हुआ है, उसे देखते हुए वैभव सूर्यवंशी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वैभव का भविष्य तो सुनहरा लग रहा है, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने अंडर 19 क्रिकेट या आईपीएल या लोकल क्रिकेट में किया है, वैसी उनकी शुरुआत इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मैनेजमेंट बिना किसी के दबाव में आए वैभव को आखिर में इंग्लैंड में डेब्यू करा सकता था?

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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