क्या ये टीम तैयार भी है; भारत के WTC फाइनल के सपने पर पूर्व क्रिकेटर ने दिखाया आईना

संक्षेप: गौतम गंभीर के मुख्य कोच बनने के बाद तो भारत अब घर का शेर तक नहीं रहा। पहले न्यूजीलैंड ने भारतीय सरजमीं पर ही भारत को 3-0 से हराया और अब दक्षिण अफ्रीका 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना चुका है। इस बीच रॉबिन उथप्पा ने सवाल उठाया है कि ये टीम डब्लूटीसी के लिए तैयार तक नहीं है।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा चक्र की रैंकिंग में भारत चौथे नंबर पर मौजूद है। उसने 8 मैच खेले हैं जिनमें 4 में जीत और 3 में हार मिली है। गौतम गंभीर के मुख्य कोच बनने के बाद तो भारत अब घर का शेर तक नहीं रहा। पहले न्यूजीलैंड ने भारतीय सरजमीं पर ही भारत को 3-0 से हराया और अब दक्षिण अफ्रीका 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना चुका है। इस बीच पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने सवाल उठाया है कि क्या ये टीम डब्लूटीसी फाइनल में पहुंचने के लिए तैयार भी है?

उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'दौरा करने वाली टीमें भारत के मुकाबले कम क्रिकेट खेलती हैं और उनके पास तैयारी के लिए ज्यादा समय होता है। क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रहा है। आप वन साइज फिट्स ऑल के साथ चल रहे हैं (एक ही फॉर्म्युला हर फॉर्मेट या हर जगह लागू करने की ओर इशारा) और नतीजे लाना चाहते हैं। आपको अगले दो साल के लक्ष्य को लेकर यथार्थवादी बनना होगा।' उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल को स्पष्ट होना होगा कि वे आने वाले दिनों में टीम को कहां पर देखना चाहते हैं।

रॉबिन उथप्पा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की तैयारियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत को एक स्थायी तीसरे तेज गेंदबाज की जरूरत है। उथप्पा ने कहा, ‘हां, आप डब्लूटीसी फाइनल में जाना चाहते हैं, लेकिन क्या ये टीम वहां जाने के लिए तैयार भी है? बुमराह और सिराज के अलावा कौन विदेश में असरदार है? हमें थर्ड पेसर की जरूरत है। वे कई लड़कों को आजमा रहे हैं। ईमानदारी से कहूं तो हमारे पास कोई तीसरा कन्फर्म्ड तेज गेंदबाज है ही नहीं।’