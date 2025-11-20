क्या ये टीम तैयार भी है; भारत के WTC फाइनल के सपने पर पूर्व क्रिकेटर ने दिखाया आईना

Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Is this team even ready Former cricketer Robin Uthappa holds a mirror to India s WTC final dreams
संक्षेप: गौतम गंभीर के मुख्य कोच बनने के बाद तो भारत अब घर का शेर तक नहीं रहा। पहले न्यूजीलैंड ने भारतीय सरजमीं पर ही भारत को 3-0 से हराया और अब दक्षिण अफ्रीका 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना चुका है। इस बीच रॉबिन उथप्पा ने सवाल उठाया है कि ये टीम डब्लूटीसी के लिए तैयार तक नहीं है।

Thu, 20 Nov 2025 11:40 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा चक्र की रैंकिंग में भारत चौथे नंबर पर मौजूद है। उसने 8 मैच खेले हैं जिनमें 4 में जीत और 3 में हार मिली है। गौतम गंभीर के मुख्य कोच बनने के बाद तो भारत अब घर का शेर तक नहीं रहा। पहले न्यूजीलैंड ने भारतीय सरजमीं पर ही भारत को 3-0 से हराया और अब दक्षिण अफ्रीका 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना चुका है। इस बीच पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने सवाल उठाया है कि क्या ये टीम डब्लूटीसी फाइनल में पहुंचने के लिए तैयार भी है?

उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'दौरा करने वाली टीमें भारत के मुकाबले कम क्रिकेट खेलती हैं और उनके पास तैयारी के लिए ज्यादा समय होता है। क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रहा है। आप वन साइज फिट्स ऑल के साथ चल रहे हैं (एक ही फॉर्म्युला हर फॉर्मेट या हर जगह लागू करने की ओर इशारा) और नतीजे लाना चाहते हैं। आपको अगले दो साल के लक्ष्य को लेकर यथार्थवादी बनना होगा।' उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल को स्पष्ट होना होगा कि वे आने वाले दिनों में टीम को कहां पर देखना चाहते हैं।

रॉबिन उथप्पा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की तैयारियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत को एक स्थायी तीसरे तेज गेंदबाज की जरूरत है। उथप्पा ने कहा, ‘हां, आप डब्लूटीसी फाइनल में जाना चाहते हैं, लेकिन क्या ये टीम वहां जाने के लिए तैयार भी है? बुमराह और सिराज के अलावा कौन विदेश में असरदार है? हमें थर्ड पेसर की जरूरत है। वे कई लड़कों को आजमा रहे हैं। ईमानदारी से कहूं तो हमारे पास कोई तीसरा कन्फर्म्ड तेज गेंदबाज है ही नहीं।’

उथप्पा ने कहा कि भारतीय टीम को एक नुकसान ये है कि बाकी टीमें अपने-अपने यहां कुछ तय मैदानों पर ही खेलती हैं लेकिन भारत में कोई टेस्ट सेंटर है ही नहीं। उन्होंने कहा, 'भारत के पास देश में टेस्ट सेंटर है ही नहीं। आप यूं ही कहीं भी टेस्ट खेल लेते हैं और अपने पक्ष में नतीजे भी चाहते हैं। अगर आपके पास टेस्ट सेंटर होते तब आप दौरा करने वाली टीमों पर घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठा सकते हैं। भारत वह नहीं कर रहा।'

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
