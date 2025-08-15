Is there a loophole in IPL Rules which Ashwin has highlighted on CSK s acquisition of Dewald Brevis ask Aakash Chopra क्या CSK ने डेवाल्ड ब्रेविस के लिए इस्तेमाल किया IPL का बड़ा लूपहोल? अश्विन के बयान से मचा बवाल, Cricket Hindi News - Hindustan
क्या CSK ने डेवाल्ड ब्रेविस के लिए इस्तेमाल किया IPL का बड़ा लूपहोल? अश्विन के बयान से मचा बवाल

आकाश चोपड़ा ने आईपीएल के एक बड़े लूपहोल के बारे में बात करते हुए कहा है कि CSK ने शायद डेवाल्ड ब्रेविस को अपने साथ जोड़ने के लिए IPL प्लेयर रिप्लेसमेंट के नियमों में खामियों का फायदा उठाया था।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 15 Aug 2025 11:24 AM
पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर और मौजूदा क्रिकेट एनालिस्ट आकाश चोपड़ा ने आईपीएल के एक बड़े लूपहोल के बारे में बात की। आकाश चोपड़ा ने इस बात पर आश्चर्य जताया है कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके ने आईपीएल 2025 के दौरान डेवाल्ड ब्रेविस को हासिल करते समय प्लेयर रिप्लेसमेंट के नियमों में खामियों का फायदा उठाया था। आकाश चोपड़ा ने कहा कि रविचंद्रन अश्विन ने खुलासा किया है कि साउथ अफ्रीका के युवा खिलाड़ी ने अपने बेस प्राइस से अधिक की कीमत पर फ्रेंचाइजी के साथ डील की थी।

सीएसके ने आईपीएल 2025 के दौरान गुरजपनीत सिंह के इंजरी रिप्लेसमेंट के रूप में ब्रेविस को 2.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। तमिलनाडु के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को मेगा ऑक्शन में सीएसके ने इसी प्राइस में खरीदा था। आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “चेन्नई सुपर किंग्स का सीजन बिल्कुल साधारण चल रहा था। बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहे थे और खिलाड़ी चोटिल हो रहे थे। उन्हें सीजन को फिर से पटरी पर लाने या अगले सीजन की तैयारी के लिए बीच सीजन में ही खिलाड़ियों को बदलने की जरूरत थी। ऐसे में डेवाल्ड ब्रेविस आए और चमक बिखरने में सफल रहे।”

उन्होंने आगे कहा, "वह पहला मैच नहीं खेले थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और बाउंड्री पर एक शानदार कैच लपका। अश्विन ने खुलासा किया है कि उन्होंने ज्यादा पैसे मांगे थे। क्या उन्हें आधिकारिक तौर पर मिलने वाले पैसों से ज्यादा पैसे देने का कोई प्रावधान है? ऐसे में क्या पर्स लिमिट तोड़ी जा सकती है? क्या इसमें कोई खामी है, जिस पर अश्विन ने जोर दिया है?" ये सवाल आकाश चोपड़ा ने उठाए और आगे इसका विश्लेषण भी किया।

रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में खुलासा किया कि आईपीएल 2025 के दौरान कई फ्रेंचाइजियों ने डेवाल्ड ब्रेविस से संपर्क किया था, लेकिन डील नहीं हो पाई, क्योंकि वे अतिरिक्त पैसे देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने आगे बताया कि चेन्नई सुपर किंग्स ने मध्यक्रम के इस बल्लेबाज को खरीदने के लिए तयशुदा रकम चुकाई। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि यह रकम 2.20 करोड़ रुपये से ज्यादा थी या नहीं। इसी वीडियो में आकाश चोपड़ा ने बताया कि अगर सीएसके ने डेवाल्ड ब्रेविस को 2.20 करोड़ रुपये से ज्यादा दिए हैं तो यह एक लूपहोल है।

पूर्व क्रिकेटर ने बताया, "आपको कुल सैलरी प्रो रेटा बेस पर मिलती है। यह आपकी बेस प्राइस से कम नहीं हो सकती और रिप्लेस किए जा रहे खिलाड़ी से ज्यादा नहीं हो सकती। डेवाल्ड ब्रेविस के मामले में, यह 75 रुपये लाख से कम नहीं हो सकती था और गुरजपनीत सिंह की सैलरी 2.20 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती थी। अश्विन कह रहे हैं कि खिलाड़ी ज्यादा पैसे मांगते हैं, और उनके मुताबिक, CSK भी इससे सहमत है। चूंकि अश्विन ने ऐसा कहा है, मुझे लगता है कि ब्रेविस ने भी ज्यादा पैसे मांगे होंगे। अगर आपने ₹2.20 करोड़ से ज्यादा दिए हैं, क्योंकि यह अगले साल की योजना है, तो अगर कोई लूपहोल था तो आपने उसका फायदा उठाया है।"