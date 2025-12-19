Cricket Logo
Is Shubman Gill's vice captaincy under threat has not been in sync with Team India's philosophy of attack at all costs
क्या शुभमन गिल की उपकप्तानी पर मंडरा रहा खतरा? टीम इंडिया की इस सोच से तालमेल नहीं बिठा पाए

क्या शुभमन गिल की उपकप्तानी पर मंडरा रहा खतरा? टीम इंडिया की इस सोच से तालमेल नहीं बिठा पाए

संक्षेप:

क्या शुभमन गिल की उपकप्तानी पर खतरा मंडरा रहा है? बीसीसीआई मंगलवार को न्यूजीलैंड सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा करेगा।

Dec 19, 2025 10:36 pm ISTMd.Akram नई दिल्ली, भाषा
संजू सैमसन की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में सीरीज के निर्णायक मैच में खेली गई पारी से चोटिल शुभमन गिल पर दबाव बढ़ेगा क्योंकि इससे आगामी न्यूजीलैंड सीरीज के साथ टी20 विश्व कप के लिए उनकी उप कप्तानी की स्थिति पर फिर से विचार किया जा सकता है। लखनऊ में नेट सत्र के दौरान गिल के पैर की उंगली में चोट लग गई थी जिसके बाद सैमसन ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर वापसी करते हुए सीरीज के पांचवें और अंतिम महत्वपूर्ण मैच में 22 गेंद में 37 रन बनाए। और यह सब न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज और टी20 विश्व कप के लिए टीम की घोषणा से एक दिन पहले हुआ।

शुभमन गिल का खेल तालमेल नहीं बिठा पाया

ऐसा नहीं है कि 15 सदस्यीय टीम में सैमसन की जगह पर कोई संदेह है। लेकिन यह पारी उन्हें अभिषेक शर्मा के साथ सलामी जोड़ीदार के रूप में अपनी सही जगह वापस पाने का दावेदार बनाती है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने 26 वर्षीय गिल को सभी प्रारूप में राष्ट्रीय कप्तान बनाने के लंबे समय के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए टी20 उपकप्तान नियुक्त किया गया ताकि वह टी20 में सूर्यकुमार यादव की जगह ले सकें। हालांकि गिल का खेल टीम इंडिया की हर कीमत पर आक्रामक खेलने की सोच के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया है क्योंकि वह टी20 टीम में वापसी के बाद से एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं।

गिल की तरक्की सैमसन के लिए एक समस्या

इससे भी बुरी बात यह है कि उनका स्ट्राइक रेट गिर गया है और टेस्ट प्रारूप में बेहतर नतीजों के लिए स्टांस में बदलाव की तकनीकी समस्याओं ने भी उनकी टी20 बल्लेबाजी को प्रभावित किया है। उपकप्तान के रूप में गिल की तरक्की ने असल में सैमसन के लिए एक समस्या खड़ी कर दी। सैमसन का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर टी20 रिकॉर्ड रहा और पिछले सत्र में उन्होंने तीन शतक लगाए लेकिन उन्हें एशिया कप में निचले क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अपनी कोई गलती नहीं होने के बावजूद सलामी बल्लेबाज की जगह से हटाए जाने के बाद साफ तौर पर असहज महसूस कर रहे सैमसन ने अंतिम एकादश में अपनी जगह खो दी। लेकिन फिर गिल की चोट के कारण उन्हें एक बार फिर पारी का आगाज करने का मौका मिला।

