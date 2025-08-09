सैमसन इस खिलाड़ी की वजह से छोड़ रहे राजस्थान रॉयल्स? पूर्व क्रिकेटर ने कहा- वह ऐसा सोच रहे तो...

विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स (आरआर) की राहें आईपीएल 2026 से पहले अलग हो सकती हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने सैमसन के आरआर से अलग होने की रिपोर्ट्स पर रिएक्ट किया है।

पिछले कई हफ्तों से विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स (आरआर) से अलग होने की अटकलें लग रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कप्तान सैमसन ने आईपीएल 2026 से पहले आरआर छोड़ने का मन बन लिया है। बताया जा रहा है कि सैमसन ने आरआर से खुद को ट्रेड या रिलीज करने की मांग की है। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने सैमसन के आरआर से अलग होने की रिपोर्ट्स पर रिएक्ट किया है। उन्होंने अनुमान लगाया कि सैमसन ने शायद 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की वजह से फ्रेंचाइजी छोड़ने का मन बनाया हो।

चोपड़ा ने कहा कि राजस्थान के पास सैमसन के अलावा दो सलामी बल्लेबाज - वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल मौजूद हैं। सैमसन मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हैं जबकि वह टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करते हैं। सूर्यवंशी ने सैमसन की अनुपस्थिति में आईपीएल 2025 में आरआर के लिए डेब्यू किया और जबर्दस्त छाप छोड़ी। सैमसन जब लौटे तो सूर्यवंशी ने अपनी जगह बरकरार रखी। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले सूर्यवंशी ने सात मैचों में 252 रन बनाए। उन्होंने 206.55 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 24 छक्के और 18 चौके लगाए।

चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “मुझे लगा कि जिन खिलाड़ियों को रिटेन या रिलीज किया गया, उसमें संजू का बहुत बड़ा इनपुट होगा। हालांकि, अब लग रहा है कि नहीं होगा। वैभव सूर्यवंशी आ गए हैं तो दो ओपनर पहले से तैयार हैं। आप ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) को भी ऊपरी क्रम में बैटिंग करवाना चाहते हैं। तो फिर संजू का मन कर रहा है कि अच्छा मैं चलता हूं। अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। अगर वह ऐसा सोच रहे हैं तो सोच भी सकते हैं। ये अटकलें हैं। मुझे नहीं पता कि संजू और राजस्थान के जहन में क्या चल रहा है। मैं सिर्फ रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दे रहे हूं, जो हमने पढ़ी हैं।”